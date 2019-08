Preocupación desde las agencias mendocinas por el turismo informal

El presidente de la asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Mendoza, Pablo García, consideró que esto es ofrecimiento de turismo informal: "Estoy totalmente en contra, ya que para toda oferta de servicios turísticos existe la ley nacional 18829 que le da un marco, y las distintas páginas que proponen estas experiencias deben adecuarse a ella. También la ley habla de los requisitos para los autos y camionetas que son utilizados para realizar actividades turísticas".

"En Mendoza tenemos una ley de transporte turístico que también tiene especificaciones, pues hoy nos encontramos con que hay muchos autos que ni siquiera están inscriptos, y van a buscar pasajeros a alguna terminal, ofrecen sus tarjetas y por ejemplo, los llevan a distintas bodegas haciendo turismo. Eso no puede hacerse", siguió.

"Hay agencias legalmente constituidas que se dedican a hacer turismo vivencial o de experiencias, y esto es correcto porque está regulado. Me parece perfecto que hayan nuevas tendencias y nuevas opciones de acuerdo con la tecnología, pero esto debería estar regulado y hoy, no lo está. Cuando se regularice, obviamente que quien realice este tipo de actividades tiene que estar acorde con requisitos como seguros, tener un domicilio comercial, y otros puntos para que el turista esté bien protegido", continuó García.

"Estas actividades suceden en muchas partes del mundo, pero lo que nosotros pedimos es que las personas que ofrecen esto servicios estén encuadradas dentro de la ley. Desde las distintas cámaras del sector estamos peleando mucho para detener la ilegalidad, en conjunto con el Ente de Turismo, en donde nosotros radicamos las denuncias. Es el Ente quien realiza la fiscalización. Sentimos que en este punto nos falta un poco de apoyo, pero estamos en conversaciones para poder lograr una fiscalización de tipo público-privada para detener este tipo de acciones".

"En la FAEVYT -Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo- se ha creado un instituto denominado 'laboratorio' en el cual se denuncian estas pseudo agencias que se dedican al turismo y que están en portales como Instagram, Facebook y demás. Ya se ha logrado dar de baja unas 700 pseudo agencias de este tipo".

"Esta pelea la damos tanto con el turismo receptivo como con el emisivo. Hay agencias que venden turismo hacia el exterior y no están legalmente constituidas. De hecho, hace poco tiempo vimos como se ha estafado a mucha gente: todos recuerdan el caso de la persona que dejó abandonado el auto en el aeropuerto y se escapó con el dinero de mucha gente".

"En conclusión: hoy hay un marco legal existente que no contempla estas actividades, por lo tanto, son ilegales. Después podemos debatir si hay que actualizarlo o no. No estamos en desacuerdo con estos portales, y de hecho me parecen muy buenos, pero queremos que lo que ofrezcan dentro de sus págunas sean actividades legalmente constituidas", cerró García.