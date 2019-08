Un hombre intentó robar cerca de un kilo de panceta de la fiambrería de un supermercado mayorista. Lo descubrieron, los encargados del comercio, ubicado en Godoy Cruz, llamaron a la policía y como fue hallado infraganti quedó detenido. Estuvo preso 28 días y fue a juicio. Finalmente el juez penal Sebastián Sarmieto lo liberó porque consideró que el delito era insignificante.

Desde allí comenzó una fuerte polémica en Tribunales sobre cómo abordar los delitos menores. Y reavivó la pelea entre algunos jueces y fiscales por ese accionar. Sarmiento cuestionó duramente la detención del hombre.

Pero la respuesta del Ministerio Público Fiscal apuntó a que el hecho no era trivial porque el acusado tenía antecedentes y ese dato hace que ante un delito quede automáticamente detenido y al ser reincidente pierde la posibilidad de una pena alternativa, como puede ser la reparación del daño. El hombre en cuestión tenía causas pendientes en Tierra del Fuego y otras denuncias por robo y violencia de género en Mendoza. La fiscal correccional pidió al detención por haber sido encontrado en flagrancia. Además, el denunciante no aceptó el intento de reparación: el acusado intentó pagar la mercadería una vez que fue descubierto, pero el comerciante se negó. "Al llegar la policía, el propietario del supermercado rechazó el pago de la mercadería solicitando la actuación de la Justicia para que el accionar fuera sancionado y que el hecho no quedara impune", indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

"Una vez detenido, al averiguar los datos de la persona que cometió la falta, se encontraron una serie de antecedentes policiales. Uno de estos era una condena por el delito de robo en grado de tentativa, en Tierra del Fuego. Por este motivo fue declarado "reincidente"", explicaron. "Para las personas reincidentes no se aplica el criterio de oportunidad, es decir no se le ofrece ni se le acepta una solución de conflicto. Además, el hombre había sido denunciado por violencia de género y este caso se estaba investigando", aclararon desde Tribunales.

Sin embargo la polémica sigue. Es que hay jueces, como el propio Sebastián Sarmiento (que era juez de ejecución) que denuncian que hay una saturación de causas "leves" en el fuero penal, pero que hay poca investigación del crimen organizado y delitos graves.