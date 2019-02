Por qué ser “gamer” puede ser clave para conseguir trabajo

Los recruiters en las empresas de “cuello blanco” han tardado en aprender que los jugadores de videojuegos poseen habilidades valiosas y difíciles de encontrar. “A medida que aparecen nuevos empleos, y la diversidad de habilidades cambia, los empleadores inteligentes comenzarán a pensar fuera de sus métodos de reclutamiento tradicionales y contratarán candidatos que tengan una variedad de habilidades dentro de diversas áreas temáticas, incluyendo los videojuegos.” afirma Patrick Soulliere, Global eSports and Gaming Marketing Manager en Ballistix.

En una publicación reciente de Reddit titulada “Se tarda 40 horas en desbloquear un héroe. Hoja de cálculo y Galactic Assault Statistics", un gamer mostró una destreza estadística que cambió la forma en que el creador del juego aportó puntos de experiencia para la partida online. Resultó que justamente ese es tipo exacto de datos con el que trabajan los asesores financieros y científicos de datos. De hecho, investigaciones recientes sugieren que la contratación de jugadores también puede ayudar a cerrar la brecha de habilidades de ciberseguridad, teniendo en cuenta que tres cuartas partes de los gerentes de alto nivel que afirman que considerarían contratar a un jugador, incluso si esa persona no tuviera una capacitación o experiencia específica en seguridad cibernética. Los recruiters deben competir para contratar al siguiente jugador que sea excepcional en las estadísticas y, a su vez, los jugadores deben comenzar a mostrar sus credenciales de juego mientras aplican para puestos de trabajo.

Entonces, ¿cómo pueden los jugadores trasladar sus habilidades en el campo de batalla a los de la oficina? ¿Y cuáles son las habilidades susceptibles de transferirse que animan a los empleadores a contratar jugadores?

1. Excepcionales habilidades de análisis de datos

De acuerdo con el Dr. Curtis Nicholls, profesor asociado en el Freeman College of Management de la Universidad de Bucknell, los jugadores a menudo utilizan el tipo de análisis de datos que las compañías financieras buscan en candidatos calificados para construir personajes o aumentar las tasas de abandono.

"Piensa en los mercados comerciales y online que existen en Eve, u otros juegos de estilo MMO (multijugador masivo en línea)", dice Nicholls. "He visto a los jugadores construir sistemas de hojas de cálculo online bastante masivos creados por gamers que buscan explotar sistemas y trabajar en los márgenes. Son los modelos de pérdidas y ganancias. Básicamente es una declaración económica ".

El análisis estadístico del juego realizado por muchos jugadores de MMO encaja perfectamente con las técnicas de análisis de datos utilizadas en las compañías financieras, y el aspecto de la resolución de problemas de estos juegos se puede aplicar a las complejas tareas que los asesores financieros deben realizar diariamente.

2. Ser un jugador de equipo.

La capacidad de trabajar junto con sus colegas y colaborar con ellos en proyectos es un rasgo que la mayoría de los recruiters buscan en sus empleados. Los atletas ya pueden jactarse de ser un jugador de equipo al hablar sobre cómo el fútbol o el hockey los convirtieron en líderes y pronto, los jugadores podrán hablar sobre la colaboración del equipo con la misma autoridad. “Esto es especialmente cierto para los jugadores que juegan en juegos de estrategia en equipo como Overwatch y League of Legends, donde las diferentes habilidades de los personajes deben trabajar juntas para derrotar a los oponentes expertos.” señala el Global eSports and Gaming Marketing Manager de Ballistix.

Por su parte, Nicholls sostiene que “se trata de desarrollar las fortalezas de su propio equipo y explotar las debilidades en las estrategias de otros equipos. Se ha desarrollado en el juego de una manera que no se recrea a través de las experiencias tradicionales".

3. Habilidades de liderazgo

Veinte o cuarenta jugadores conforman raiding guilds en World of Warcraft y emergen estructuras de liderazgo, que reflejan aquellos de empresas o gobiernos. Los clanes suelen tener un maestro o líder de clan que planea una estrategia para el grupo y que a menudo es responsable de si el clan sobrevive o no.. Los asistentes y asesores del guild apoyan al líder, actuando como gerente de proyecto para unidades más pequeñas dentro del grupo. “Para que todo el clan pueda sobrevivir, los líderes necesitan comunicarse de manera efectiva y garantizar que cada jugador ejecute su rol específico. Además, la resolución de conflictos es una habilidad que aprenden rápidamente los maestros, y cuando un jugador se enfrenta a un desafío, puede demostrar un pensamiento flexible y crear soluciones innovadoras para los problemas.” detalla Soulliere. La forma en que el maestro o líder y los asistentes del gremio planean su estrategia determina si una incursión tiene éxito o no.

4. Comunicación directa.

Algunas oficinas se exceden en las etiquetas y los empleados con frecuencia sienten que no pueden hablar con honestidad o franqueza. En contraste, los líderes de los jugadores a menudo obtienen los mejores resultados al tener un estilo de comunicación contundente y directo.

Los mejores jugadores de World of Warcraft (WoW) pueden analizar datos en tiempo real mientras gestionan situaciones difíciles en un entorno que necesita un eficaz manejo del tiempo. Y dado que lo hacen online, en lugar de cara a cara, desarrollan un estilo de retroalimentación que es directo al punto y, por lo tanto, más adecuado para entornos empresariales optimizados.

En esta era digital, los empleadores buscan algo más que las habilidades tradicionales, duras y blandas, que usualmente se buscan en todos los candidatos. “Demostrar que tiene pasiones fuera de su vida laboral y luego encuadrarlas para mostrar qué tan bien se adapta al trabajo, sin duda lo diferenciará del grupo de candidatos. Del mismo modo, descubrir si los candidatos tienen habilidades de juego avanzadas, o quizás incluso reclutar gamers, podría inyectar perspectivas valiosas en los lugares de trabajo” aconseja el ejecutivo de Ballistix. Sin embargo, todavía hay prejuicios asociados con hobbies como los videojuegos y algunos recruiters consideran que el juego es una actividad de ocio en lugar de una habilidad.

Entonces, si estás buscando poner sus habilidades como gamer en el CV, hay que tener en cuenta el puesto que se está solicitando y asegurarse de que las habilidades mencionadas estén vinculadas a la función específica del trabajo y que sean relevantes. Algunas de las compañías más tradicionales prefieren escuchar sobre el candidato jugando fútbol o tomando clases de escultura en su tiempo libre, pero otros pueden disfrutar al escuchar cómo el manejo de un guild se relaciona con el rol que estás solicitando y, a medida que el juego se vuelve más presente en la vida cotidiana, es probable que más empleadores consideren a los jugadores de WoW y Overwatch sobre los candidatos más tradicionales.