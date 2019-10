Por qué es un "falso feriado" el lunes y muchos trabajan

Muchos tienen previsto disfrutar el fin de semana largo por el “feriado” del lunes. Pero en realidad no es feriado, sino día no laborable. La diferencia parece ínfima, pero no lo es. El lunes no todos los trabajadores tendrán el día libre. Incluso, quienes trabajen no recibirán pago extra porque el feriado real no se mueve y es mañana sábado.

El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El Gobierno no cambió el feriado, pero sí declaró no laborable al lunes. En consecuencia, toda la administración pública tiene asueto. En la actividad privada, tener o no el día libre depende de cada empleador. Pero lo que es seguro, es que no se paga extra.

Quienes ya anunciaron que no trabajarán fueron los bancarios. El lunes no abrirán en todo el país y recién el martes volverá la atención.

#Ahora Por ser día no laborable, el próximo lunes 14 de octubre NO habrá atención bancaria en todo el país. @LU33_AM890 pic.twitter.com/MjUz30c5H4 — Gastón Borasio (@gastonborasio) October 11, 2019

El feriado nacional de 12 de octubre es de carácter "inamovible", pero el Gobierno Nacional dispuso que el lunes siguiente -el 14- sea día no laborable con fines turísticos.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar compartimos información difundida desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre el feriado del próximo fin de semana. pic.twitter.com/YzHQtAiFg3 — La Cámara de Comercio (@LaCamara7) October 11, 2019

El próximo feriado nacional que tendrá lugar fuera del fin de semana será el lunes 18 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, siendo el último fin de semana largo del año.