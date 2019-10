Por que al decir "negros de mierda" estás diciendo más de vos que del otro

En Argentina, el "negros de mierda" tiene que ver menos con una cuestión racial y si mas bien con una cuestión social o simbólica, es decir, se asocia a la negritud con determinadas prácticas (delincuencia, falta de moral, pobreza, etc) y símbolos (lo oscuro, lo malo).

Cómo si fuera poco vemos a personas que son portadoras de ese estigma también acusarse entre ellas de "negros de mierda". Vayamos más profundo: ¿de dónde viene en Argentina esa estigmatización?

Todos quieren estar en el lado de la blanquitud, porque es lo socialmente aceptado"

Muchos de nosotros en algún momento tuvimos que pedirle a un amigo que no se dirigiera así a las personas y nos respondió: "No estoy diciendo negro en ese sentido, no tengo nada contra los negros". Si vamos a la raiz esto no es tan así.

Según Diego Escolar (doc. en Antropología e Historia), está aferrado a nuestra cultura desde la época en la que Sarmiento nos "formó" para valorar el ser europeo.

Sarmiento importó maestras de Estados Unidos, pero eso es otro tema, tenía un discurso altamente racial y eso quedó impregnado en el ADN de los Argentinos de norte a sur, según el especialista.

Lo cierto es que por suerte este tipo de discriminación racial está siendo erradicado, por lo menos abiertamente.

