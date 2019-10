"Poner entre los objetivos políticos una lucha anti patriarcal, todavía los enoja a ellos y nos inhibe a nosotras"

Diana Maffía es una de las voces más destacadas del feminismo en la Argentina. filósofa argentina. Docente de grado y posgrado en UBA y Universidades, nacionales e internacionales, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y ex legisladora porteña.

Entre todas las cosas que tuvimos la posibilidad de dialogar con ella, mencionó que veía un retroceso este año en el feminismo.

¿Donde ves un retroceso del feminismo?

Veo un retroceso que me preocupa mucho en el debate sobre aborto. Veo que el año pasado mostró el feminismo y el movimiento de mujeres ser el actor social más poderoso durante. Autoconvocadas, con más de un millón de mujeres en la calle. Ahí no hay manera posible de convocar a las mujeres que no sea por las redes. Así se hizo la convocatoria el día del debate en diputados y senadores con dos millones de mujeres en la calle. Esto es absolutamente poderoso y fuerte.

Sin embargo en este momento se puede observar como en toda la montaña política ese tema está silenciado. Los partidos políticos han convencido a las mujeres de que hay otras prioridades, que mejor no meter este tema, que es conflictivo. Tenemos que apoyar lo que nuestros compañeros propongan y nuestras demandas tienen que ser postergadas.

Convencer a millones de mujeres que han mostrado esa fortaleza y han mostrado la exigencia de autonomía sobre los cuerpos ante la ley de interrupción del embarazo.

Las listas están casi todas encabezadas por varones"

Deciles ahora "cállense todas, quédense quietitas porque ahora los que vamos a negociar somos nosotros". No se han visto mujeres en la negociación política entre partidos para armar los frentes, las listas están casi todas encabezadas por varones, lo cual va a dar aunque hay ley de paridad a nivel nacional una paridad menor al 50%. Porque todas las listas están encabezadas por varones.

Entonces yo veo en ese temor a confrontar con los compañeros con los que se aspira a determinados objetivos políticos, que poner entre los objetivos políticos una lucha anti patriarcal, todavía los enoja a ellos y todavía nos inhibe a nosotras. Y ahí veo un retroceso político muy preocupante.

