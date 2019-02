Polémica de San Valentín: ¿a favor o en contra de Romeo y Julieta?

El Gobierno nacional decidió conmemorar el Día de los Enamorados con una gigantografía de Romeo y Julieta que decoró el frente de Casa Rosada. A pesar de que la historia de los jóvenes creados por William Shakespeare es considerada sinónimo del amor, en las redes se desató una insólita polémica.

​Las principales quejas llegaron de quienes consideraron que el trágico final de los jóvenes no representaba realmente el espíritu del 14 de Febrero, principalmente personas que opinaron que directamente no se trata de una historia de amor, si no de una obsesión que además termina con varios muertos.

El banner de la polémica.

Uno de los que se hizo eco de la polémica fue Jorge Rial, quien dijo no saber "si estaba bien" la referencia a la obra de Shakespeare.

Además, en Twitter estallaron los memes por la gigantografía, y los usuarios propusieron imágenes alternativas para conmemorar San Valentín.