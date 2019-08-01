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Plan hogar de agosto en Godoy Cruz: Garrafa+bolsón de verdura

Este mes la propuesta de ahorro hogareño continúa su recorrido por distintos puntos del departamento. Los vecinos que no hayan completado la ficha para acceder a la garrafa social podrán hacerlo en la Dirección de Desarrollo Humano y Hábitat. 

Redacción MDZ

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Prensa de Godoy Cruz

Jueves 1/08

  • 10 a 10:45 POLIDEPORTIVO Bº CHILE CALLE AZUL Y CABO SAN ANTONIO

  • 11 a 11:45 CENTRO DE JUBILADOS EL TREBOL BARRIO LA GLORIA

  • 12 a 12:45 BARRIO LOS PEREGRINOS MANZANA E C 3

  • 13 a 13:45 BARRIO TRES ESTRELLAS MARIANO MORENO Y BARCALA-”JARDÍN ESTRELLITAS”

  • 14 a 14:45 POLI FILIPPINI ROCCA Y ZIZZIAS

Martes 6/08

  • 10 a 10:45 JARDIN PUENTECITOS BARRIO LOS CERROS- ENCON Y MESOPOTAMIA

  • 11 a 11:45 JARDIN JARILLITAS BARRIO LOS BARRANCOS I- CUBA Y REP. DOMINICANA

  • 12 a 12:45 JARDIN ARCO IRIS Bº CAMPO PAPPA- JUAN DOMINGO PERÓN NORTE 601

  • 13 a 13:45 UNIÓN VECINAL Bº PARQUE SUR LAUTARO MZA 25 S/Nº

  • 14 a 14:45 UNIÓN VECINAL VILLA DEL PARQUE BOULEVAR SAN VICENTE Y LA RIOJA

Jueves 8/08

  • 10 a 10:45 PLAYÓN DEPORTIVO ISLA CAMPO PAPA CALLE VIRGEN DEL VALLE S/Nº

  • 11 a 11:45 LA ESTANZUELA PLAYÓN DE LA LIGA DE FÙTBOL INFANTIL BOULEVAR OLMO ZÁRATE Y LAGO HERMOSO- MZA H

  • 12 a 12:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR A OESTE DE GODOY CRUZ

  • 13 a 13:45 CAMPO PAPPA PERÓN Y CUTRALCO-CENTRO DE FORMACIÓN

  • 14 a 14:45 BARRIO SOL Y SIERRA SEGUNDO SOMBRA S/N°

  • 15 a 15:45 BARRIO SUAREZ RÍO JURAMENTO Y DÍAZ VÉLEZ

Martes 13/08 

  • 10 a 10:45 FLOR DE CUYO UNIÒN VECINAL-BRAILE 3029

  • 11 a 11:45 BARRIO URUNDEL CALLE LOS RENOS S/N°

  • 12 a 12:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR C OESTE DE GODOY CRUZ

  • 13 a 13:45 BARRIO ACONCAGUA CONSULTA L. Y PAREDITAS

  • 14 a 14:45 BARRIO SUPE TALCAHUANO 4000

Jueves 15/08 

  • 10 a 10:45 POLI FILIPPINI ROCCA Y ZIZZIAS

  • 11 a 11:45 BARRIO TRES ESTRELLAS MARIANO MORENO Y BARCALA-”JARDÍN ESTRELLITAS”

  • 12 a 12:45 BARRIO LOS PEREGRINOS MANZANA E C 3

  • 13 a 13:45 CENTRO DE JUBILADOS EL TREBOL BARRIO LA GLORIA

  • 14 a 14:45 POLIDEPORTIVO Bº CHILE CALLE AZUL Y CABO SAN ANTONIO

Martes 20/08

  • 10 a 10:45 UNIÓN VECINAL VILLA DEL PARQUE BOULEVAR SAN VICENTE Y LA RIOJA

  • 11 a 11:45 UNIÓN VECINAL Bº PARQUE SUR LAUTARO MZA 25 S/Nº

  • 12:00 a 12:45 JARDIN ARCO IRIS Bº CAMPO PAPPA- JUAN DOMINGO PERÓN NORTE 601

  • 13 a 13:45 JARDIN JARILLITAS BARRIO LOS BARRANCOS I- CUBA Y REP. DOMINICANA

  • 14 a 14:45 JARDIN PUENTECITOS BARRIO LOS CERROS- ENCON Y MESOPOTAMIA

Jueves 22/08

  • 10 a 10:45 PLAYÓN DEPORTIVO ISLA CAMPO PAPA CALLE VIRGEN DEL VALLE S/Nº

  • 11 a 11:45 BARRIO SUAREZ RÍO JURAMENTO Y DÍAZ VÉLEZ

  • 12  a 12:45 BARRIO SOL Y SIERRA SEGUNDO SOMBRA S/N°

  • 13 a 13:45 CAMPO PAPPA PERÓN Y CUTRALCO-CENTRO DE FORMACIÓN

  • 14 a 14:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR A OESTE DE GODOY CRUZ

  • 15 a 15:45 LA ESTANZUELA PLAYÓN DE LA LIGA DE FÙTBOL INFANTIL BOULEVAR OLMO ZÁRATE Y LAGO HERMOSO- MZA H

Martes 27/08

  • 10 a 10:45 FLOR DE CUYO UNIÒN VECINAL-BRAILE 3029

  • 11 a 11:45 BARRIO URUNDEL CALLE LOS RENOS S/N°

  • 12 a 12:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR C OESTE DE GODOY CRUZ

  • 13 a 13:45 BARRIO ACONCAGUA CONSULTA L. Y PAREDITAS

  • 14 a 14:45 BARRIO SUPE TALCAHUANO 4000

Jueves 29/08/19

  • 10 a 10:45 POLIDEPORTIVO Bº CHILE CALLE AZUL Y CABO SAN ANTONIO

  • 11 a 11:45 CENTRO DE JUBILADOS EL TREBOL BARRIO LA GLORIA

  • 12 a 12:45 BARRIO LOS PEREGRINOS MANZANA E C 3

  • 13 a 13:45 BARRIO TRES ESTRELLAS MARIANO MORENO Y BARCALA-”JARDÍN ESTRELLITAS”

  • 14 a 14:45 POLI FILIPPINI ROCCA Y ZIZZIAS

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