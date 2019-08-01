Plan hogar de agosto en Godoy Cruz: Garrafa+bolsón de verdura
Este mes la propuesta de ahorro hogareño continúa su recorrido por distintos puntos del departamento. Los vecinos que no hayan completado la ficha para acceder a la garrafa social podrán hacerlo en la Dirección de Desarrollo Humano y Hábitat.
Jueves 1/08
- 10 a 10:45 POLIDEPORTIVO Bº CHILE CALLE AZUL Y CABO SAN ANTONIO
- 11 a 11:45 CENTRO DE JUBILADOS EL TREBOL BARRIO LA GLORIA
- 12 a 12:45 BARRIO LOS PEREGRINOS MANZANA E C 3
- 13 a 13:45 BARRIO TRES ESTRELLAS MARIANO MORENO Y BARCALA-”JARDÍN ESTRELLITAS”
- 14 a 14:45 POLI FILIPPINI ROCCA Y ZIZZIAS
Martes 6/08
- 10 a 10:45 JARDIN PUENTECITOS BARRIO LOS CERROS- ENCON Y MESOPOTAMIA
- 11 a 11:45 JARDIN JARILLITAS BARRIO LOS BARRANCOS I- CUBA Y REP. DOMINICANA
- 12 a 12:45 JARDIN ARCO IRIS Bº CAMPO PAPPA- JUAN DOMINGO PERÓN NORTE 601
- 13 a 13:45 UNIÓN VECINAL Bº PARQUE SUR LAUTARO MZA 25 S/Nº
- 14 a 14:45 UNIÓN VECINAL VILLA DEL PARQUE BOULEVAR SAN VICENTE Y LA RIOJA
Jueves 8/08
- 10 a 10:45 PLAYÓN DEPORTIVO ISLA CAMPO PAPA CALLE VIRGEN DEL VALLE S/Nº
- 11 a 11:45 LA ESTANZUELA PLAYÓN DE LA LIGA DE FÙTBOL INFANTIL BOULEVAR OLMO ZÁRATE Y LAGO HERMOSO- MZA H
- 12 a 12:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR A OESTE DE GODOY CRUZ
- 13 a 13:45 CAMPO PAPPA PERÓN Y CUTRALCO-CENTRO DE FORMACIÓN
- 14 a 14:45 BARRIO SOL Y SIERRA SEGUNDO SOMBRA S/N°
- 15 a 15:45 BARRIO SUAREZ RÍO JURAMENTO Y DÍAZ VÉLEZ
Martes 13/08
- 10 a 10:45 FLOR DE CUYO UNIÒN VECINAL-BRAILE 3029
- 11 a 11:45 BARRIO URUNDEL CALLE LOS RENOS S/N°
- 12 a 12:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR C OESTE DE GODOY CRUZ
- 13 a 13:45 BARRIO ACONCAGUA CONSULTA L. Y PAREDITAS
- 14 a 14:45 BARRIO SUPE TALCAHUANO 4000
Jueves 15/08
- 10 a 10:45 POLI FILIPPINI ROCCA Y ZIZZIAS
- 11 a 11:45 BARRIO TRES ESTRELLAS MARIANO MORENO Y BARCALA-”JARDÍN ESTRELLITAS”
- 12 a 12:45 BARRIO LOS PEREGRINOS MANZANA E C 3
- 13 a 13:45 CENTRO DE JUBILADOS EL TREBOL BARRIO LA GLORIA
- 14 a 14:45 POLIDEPORTIVO Bº CHILE CALLE AZUL Y CABO SAN ANTONIO
Martes 20/08
- 10 a 10:45 UNIÓN VECINAL VILLA DEL PARQUE BOULEVAR SAN VICENTE Y LA RIOJA
- 11 a 11:45 UNIÓN VECINAL Bº PARQUE SUR LAUTARO MZA 25 S/Nº
- 12:00 a 12:45 JARDIN ARCO IRIS Bº CAMPO PAPPA- JUAN DOMINGO PERÓN NORTE 601
- 13 a 13:45 JARDIN JARILLITAS BARRIO LOS BARRANCOS I- CUBA Y REP. DOMINICANA
- 14 a 14:45 JARDIN PUENTECITOS BARRIO LOS CERROS- ENCON Y MESOPOTAMIA
Jueves 22/08
- 10 a 10:45 PLAYÓN DEPORTIVO ISLA CAMPO PAPA CALLE VIRGEN DEL VALLE S/Nº
- 11 a 11:45 BARRIO SUAREZ RÍO JURAMENTO Y DÍAZ VÉLEZ
- 12 a 12:45 BARRIO SOL Y SIERRA SEGUNDO SOMBRA S/N°
- 13 a 13:45 CAMPO PAPPA PERÓN Y CUTRALCO-CENTRO DE FORMACIÓN
- 14 a 14:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR A OESTE DE GODOY CRUZ
- 15 a 15:45 LA ESTANZUELA PLAYÓN DE LA LIGA DE FÙTBOL INFANTIL BOULEVAR OLMO ZÁRATE Y LAGO HERMOSO- MZA H
Martes 27/08
- 10 a 10:45 FLOR DE CUYO UNIÒN VECINAL-BRAILE 3029
- 11 a 11:45 BARRIO URUNDEL CALLE LOS RENOS S/N°
- 12 a 12:45 PIEDRAS BLANCAS SECTOR C OESTE DE GODOY CRUZ
- 13 a 13:45 BARRIO ACONCAGUA CONSULTA L. Y PAREDITAS
- 14 a 14:45 BARRIO SUPE TALCAHUANO 4000
Jueves 29/08/19
- 10 a 10:45 POLIDEPORTIVO Bº CHILE CALLE AZUL Y CABO SAN ANTONIO
- 11 a 11:45 CENTRO DE JUBILADOS EL TREBOL BARRIO LA GLORIA
- 12 a 12:45 BARRIO LOS PEREGRINOS MANZANA E C 3
- 13 a 13:45 BARRIO TRES ESTRELLAS MARIANO MORENO Y BARCALA-”JARDÍN ESTRELLITAS”
- 14 a 14:45 POLI FILIPPINI ROCCA Y ZIZZIAS