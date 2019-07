Peter Cubillos: el influencer de letras que conquistó a los mendocinos

Peter Cubillos era un estudiante de ingeniería que planificaba hasta los minutos de su día. Cuestión que lo hizo alejarse completamente de su felicidad.

En una búsqueda incesante de eso que lo hiciera vibrar se sumergió en el mundo del vino y el turismo, pero se dio cuenta que escribir era lo más lindo que le podía pasar en el día, y compartirlo era aún más gratificante. Tanto que gracias a sus redes sociales se animó a lanzar su primer libro: "Relatos para desinflar cualquier martes".

¡Conocelo a través de esta entrevista!

¿Cuándo te diste cuenta que te estabas transformando en un influencer de letras?

No recuerdo un punto clave. Si me acuerdo que en un principio yo subía frases a Facebook y alguien me preguntó si eran mías y me quedó picando. Me dije: "Podría probar".

¿Cómo empezaste a escribir?

Tuve ataques de ansiedad y eso me hizo replantearme mi vida, me golpéo fuerte la estructura. Sin duda fue lo mejor que me pasó en la vida porque empecé a hacer las cosas que me gustaban.

Comencé escribiendo una novela: Melodeadores nocturnos, que si la leo hoy me da vergüenza. Está muy mal escrita porque yo no sabía escribir. Pero me sentí muy bien haciéndola. Fue ahí cuando empecé a darme tiempo para escribir durante todos los días de mi vida.

¿Qué significa para vos escribir?

Es una especie de terapia para mí.

Detrás de un escritor siempre hay infinitas lecturas, ¿cuáles son las tuyas?

Creo que para escribir hay que leer el triple de lo que uno escribe, sino es imposible. De adolescente leí mucho de Mario Benedetti y me gustó mucho su manera de hablar del amor y de la vida. Después seguí por Julio Cortázar y admiré siempre su capacidad de darle vida a las cosas. ¡Es una locura! Pero el que me impulsó fue Ray Bradbury. Entendí que se podía usar la ficción: inventar una mentira para decir al verdad.

¿Cómo llegaste a lanzar un libro?

Hace dos años empecé a subir mis escritos por redes sociales y me empezó a gustar el hecho de poder compartirlo. Como anduvo bien me animé a escribir un libro. Ya antes yo había mandado lo que escribía a editoriales pero no trascendía, porque es como querer de la nada empezar a jugar en primera. Las cosas no son así, todo tiene un circuito.

Luego llegó la propuesta y mi libro: "Relatos para desinflar cualquier martes".

¿Qué pensás que puede pasar con tu libro?

Mirá me pasó que yo escribía de manera muy abstracta, pero empecé a cambiar y a escribir de cosas que me pasaban a mí y veía que la gente se sentía identificada.

A mi me gusta leer mucho sobre ficción pero a la gente, en general, le gusta leer sobre lo que les pasa. Entonces intento combinar las dos cosas.

¿Cómo hacés para fusionar la ficción (que te gusta a vos) con este tinte de "autoayuda" que tanto quiere la gente?

Ivento mucho desde el sentimiento de otra persona, de una canción que escuché, de una película que vi.

Algo de lo que escribe Peter