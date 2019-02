Perlita: ofrecen “maridos a domicilio” en Mendoza

“Maridos a domicilio”, dice un panfleto que se reparte por estos días en diversas zonas del Gran Mendoza.

La frase en letras grandes, sin duda, capta la atención. Sin embargo lejos está de ofrecer un servicio personal para quien busque compañía. Se trata, en realidad, de una empresa que realiza trabajos de plomería, electricidad y mantenimiento en general.

“¿Está cansada de escuchar siempre lo mismo? 'Mañana lo arreglo', 'Después lo miro', 'Es una pavada, no llames a nadie', y que le dejen las canillas perdiendo, los enchufes sin funcionar y no arreglaron nada?”, lanza el panfleto, y lo acompaña con su propuesta: “Hacemos lo que ellos no hacen en sus casas”. Una idea ocurrente, pero a la vez machista que deja un sabor amargo en los tiempos que corren.