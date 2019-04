Pediatra argentina ganó una medalla de oro en Suiza por su invento

"Geneva Inventions" es una prestigiosa exposición de inventos que se realiza cada año en la ciudad siuza de Ginebra, y que reúne en un mismo lugar a inventores de diversos lugares del planeta. En la última edición, la número 47, hubo una médica argentina que se llevó una medalla de oro por su ingeniosa y útil creación: un set para la observación del neurodesarrollo de los bebés.

Lelis Hayipandelli es el nombre de esta pediatra, que recibió el importante reconocimiento la semana pasada en Suiza. En diálogo con LA NACION, explica en qué consiste el producto premiado, cuyo nombre es Evaset Bebé: "Es un set de diferentes objetos para que los padres puedan observar con actividades como un juego cómo va creciendo neurológicamente su bebé. Se puede observar mes a mes el área motora, visual, auditiva y cognitiva y consultar de manera oportuna al especialista".

El set se divide en dos pequeñas valijas. Una que tiene los elementos de estimulación, juegos y evaluación para usar con bebés de 0 a 12 meses, y otra para los niños de 12 a 24 meses. Deriva de un método que utilizan los pediatras llamado Cat Clams, pero está modificado y adaptado para que puedan usarlos los padres.

Con más de 15 años de trabajo como pediatra, esta médica graduada en la UBA en el año 1998 notó que muchas veces los padres o las maestras consultaban porque veían situaciones diferentes en el desarrollo neurológico de los chicos de tres o cuatro años. "¿Por qué esto no se pudo observar antes?", reflexionó entonces Hayipandelli.

"Los trastornos del neurodesarrollo se pueden detectar, muchas veces, en los primeros meses de vida. Pensé que muchas familias no tenían acceso al pediatra, o no consultaban específicamente eso, y entonces se me ocurrió hacer este set", explica la especialista, que divide su tiempo profesional entre su consultorio particular en Belgrano y la guardia de neonatología de la Clínica Otamendi.

Según la pediatra, detectar a tiempo algún trastorno del desarrollo permite "iniciar un tratamiento temprano, que es lo más importante para el buen pronóstico del niño y la familia".

El premio

El set para la observación del desarrollo neurológico de los bebés obtuvo en Ginebra el premio a la categoría "Materiales y métodos didácticos". "En total, en toda la exposición había unos 540 inventos. En mi categoría había unos 15", explica la pediatra ganadora. El jurado que evaluó cada una de las creaciones estaba conformado por 88 miembros, divididos en cada categoría según sus especialidades.

La pediatra utilizó sus 15 años de experiencia para inventar el producto que ganó la medalla de oro.

Hayipandelli cuenta que el día en que se otorgaban los premios, se ponían en papeles contra la pared el nombre del invento y el premio -o no- que había ganado cada uno. Como los resultados de un examen. Entre todas las personas que observaban si habían obtenido alguna mención o medalla, se encontraba ella, que al vislumbrar el premio obtenido por su test, comenzó a gritar: "¡Es el oro! ¡Es el oro!".

En la exposición, la pediatra estuvo acompañada por Eduardo Fernández, director de la Escuela Argentina de Inventores (EAI) y del Foro Argentino de Inventores (FAI). El apoyo de Fernández fue una guía fundamental para que Hayipandelli arribara a Suiza, y obtuviera su logro. "Mi hermano me puso en contacto con Eduardo, que fue quien me dijo que había un evento anual donde se reúnen los inventos más importantes del mundo. Él me ayudó en cada paso necesario para poder acceder a la exposición".

Pero además del apoyo de Fernández y de la EAI, la pediatra Hayipandelli recibió el desinteresado aporte de los papás de sus pequeños pacientes. "Ellos me ayudaron con el diseño del logo, con los folletos, las cartas de presentación, con pasar todo el material que yo tenía al inglés para presentar en la feria y muchas cosas más. Todos colaboraron", cuenta con alegría.

Además del premio obtenido en la 47º exposición internacional de inventos, la pediatra e inventora recibió el "Trofeo al mérito creativo y a la inventiva", otorgado por el Dr. Farag Moussa, Presidente Honorario de la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores. Además fue galardonada con la "Medalla de oro al mérito inventivo", otorgada por la "Organización de confraternidad Suizo - Egipcia".

"Estoy muy contenta -confiesa la médica- me quedé helada con la obtención de todos estos premios".

El set de observación

El déficit de atención, o el trastorno del espectro autista, entre otros, son las condiciones de origen neurobiológico que puede ayudar a detectar el Evaset. Es un método que, según cuenta Hayipandelli, fue pensado, diseñado y probado durante cinco años en su consultorio.

Además de instrumentos, en su mayoría lúdicos, para observar a los bebés, el invento de la pediatra trae material para la guía y orientación de los padres. Hayipandelli explica: "El set se utiliza fácil en casa, con un libro explicativo, con un pendrive con videos y los elementos a utilizar mes a mes. Además de servir para la prevención, el set es bueno para la estimulación temprana".

Por el momento, el producto ganador de la medalla de oro en Suiza puede obtenerse en el mismo consultorio de la doctora, o en la página web del set. La producción por el momento es bastante pequeña. "Estaría bueno tener inversores y distribuidores del set", agrega Hayipandelli y se esperanza con que la medalla de oro pueda traerle una mano en ese sentido.

En su página de Facebook, la pediatra e inventora de nombre y apellido griegos explica quiénes son los reales ganadores y destinatarios de su galardón de oro: "Es de mis pacientitos. Todo por el bien y la salud de ellos, a los que amo tanto".