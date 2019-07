Pasé y miré: Un brevísimo time lapse de cómo limpian la basura que vos tirás

No hay lugar más limpio que el que no se ensucia. No se trata de estar limpiando todo el mundo, sino de ser educado. no faltan tachitos de basura en el Parque San Martín, pero ¿por qué hay gente que prefiere no usarlos y arrojar los residuos al lago?

Un vecino pasó, vio el Lado B del problema, con los trabajadores de Parques limpiando con dedicación, y lo quiso compartir, como eje de un escrache a todos nosotros, hasta que nunca nadie más tire basura en donde no debe: