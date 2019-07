Para agendar: Maratón de pastas, el miércoles en la Ciudad

Cinco comercios gastronómicos de la Capital abrirán sus puertas a vecinos y turistas el miércoles próximo para probar distintos tipos de pastas. La cita es en La Patrona a las 18.30. Allí comenzará la maratón de la típica comida popular italiana.

El recorrido no supera los 3 kilómetros y no presenta dificultad, por lo que es apto para todo público. Se recuerda que se trata de una maratón donde no se corre, ¡se come!

E periplo gastronómico será acompañado por un dúo de animadores que propondrán juegos y brindarán información novedosa sobre diferentes puntos de la Ciudad, útil para vecinos y turistas. Se recomienda asistir con ropa cómoda y zapatillas.

Sobre las cuponeras

Los participantes podrán adquirirlas, a $350, en los establecimientos adheridos a esta edición y que mencionaremos al final de esta nota. El día del evento cada comensal recibirá un kit de calificación, compuesto por un delantal confeccionado para la ocasión, una lapicera y una planilla de evaluación.

El recorrido

Patrona, Napoletano, Francesco Barbera Ristorante, Pastas del Mercado y Fran Coffee Makers, serán las estaciones del recorrido pensado para compartir buenos momentos con amigos y familiares, acceder a la oferta gastronómica y recorrer la Ciudad de todos los mendocinos.

Las cuponeras se consiguen aquí:

Patrona (9 de Julio 656. Tel. 4291057)

Napoletano (Colón 505. Tel. 4236580)

Francesco Barbera Ristorante (Chile 1268. Tel. 4253912)

Pastas del Mercado (Avenida Las Heras 279. Cel. 2612448830)