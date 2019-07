Padres preocupados en la vuelta a clases en Uspallata

Las escuelas de Uspallata se preparan para reabrir sus aulas luego del receso invernal pero en la comunidad educativa persiste el temor luego de las decenas de intoxicaciones registradas por una desinfección antes del inicio de las vacaciones.

La DGE informó este viernes que desde hoy y durante todo el fin de semana se realizará un operativo de limpieza en los establecimientos educativos de la villa de montaña. “De esta forma y luego del receso invernal, el próximo lunes 22 de julio el servicio educativo será retomado con total normalidad en los establecimientos de esta localidad de Las Heras, como así también en toda la provincia”, indicó la autoridad educativa.

Para llevar tranquilidad a los lugareños, la DGE aclaró que a partir de un acta de inspección realizada por la Secretaría de Ambiente “quedaron indicadas las precauciones a tomar en todo lo referido a la limpieza de edificios escolares y con la prevención de no afectar al personal docente y no docente”.

En esta línea, la DGE dispuso que el operativo de limpieza de este fin de semana sea desarrollado por especialistas de una empresa privada, que se contrató específicamente para esta tarea.

“Con la concreción de este operativo de limpieza queda garantizado el normal dictado de clases a partir del próximo lunes en todos los niveles y modalidades educativas de Uspallata”, indicó la DGE.

Sin embargo padres de alumnos de Uspallata dijeron tener temor ya que hasta el momento no tienen información específica sobre qué causó la intoxicación de estudiantes, docentes y celadores. Algunos de ellos adelantaron que no enviarán a los chicos a la escuela hasta no tener una respuesta clara sobre lo sucedido.