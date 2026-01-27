Otra fuerte tormenta azota varias zonas de Mendoza este martes por la noche
Luego de lo que fue el temporal del viernes, continúan las alertas en la provincia y hay varias zonas afectadas.
Este martes por la noche, tal como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una fuerte tormenta azotó varias zonas de Mendoza. Lluvia viento y fuerte actividad eléctrica en gran parte del territorio provincial, a pocos días de lo que fue el temporal de la semana pasada.
Ingreso a Tupungato, sobre arroyo Anchayuyo
Según el SMN, el alerta permanece en la provincia al menos por las próximas horas, ya que se anticipan tormentas durante la madrugada de este miércoles.
Noticia en desarrollo...