Ordenaron detener a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

A partir de las irregularidades que se encontraron en las pericias, junto a los testimonios, el juez de la causa, Ernesto Kreplak determinó su detención.

A partir de las irregularidades y los testimonios de ex empleados, se determinó la detención del dueño del laboratorio

Este miércoles, el juez de la causa por el fentanilo contaminado, Ernesto Kreplak, dispuso la detención del dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, principal imputado en un caso que ya provocó más de 90 muertes en distintos hospitales de todo el país, vinculadas a la presencia de las bacterias klebsiella pneumoniae y ralstonia pickettii.

La causa por el fentanilo contaminado tiene actualmente a 24 personas bajo investigación por presuntas irregularidades en la producción y distribución de este analgésico.

Los lotes 31.202 y 31.244, identificados como contaminados, habían sido elaborados en 2024 por el laboratorio Ramallo S.A., que operaba en conjunto con HLB Pharma, mientras que la distribución estaba a cargo de la madre del empresario a través de la droguería Alfarma.