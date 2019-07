No tan 'chinwenwencha': el hombre del video y su costado solidario

Jairo Lucero, el hincha de Rosario Central que se hizo famoso por un video que se viralizó masivamente por Whatsapp, mostró una faceta desconocida al trascender que es colaborador activo de un comedor comunitario en una zona humilde de Rosario.

El 'chinwenwencha' trabaja como taxista, pero todos los días ofrece parte de su tiempo para ayudar en el comedor 'El Alfarero' del barrio Arroyito. Allí alimentan a casi 100 niños y Jairo colabora con el grupo de mujeres que día a día se la rebusca para que no falte un plato de comida.

El hombre de 29 años que se transformó en un personaje conocido casi por todo el país, aprovechó para explicar la frase que lo catapultó a la masividad, aunque aclaró a Rosario3 que no le gusta dar notas.

"Entre mis amigos nos decíamos así y después del video todo fue una locura. Si ese video sirve para difundir lo que hacemos en el comedor bienvenido sea, si no, no me copa mucho dar notas y eso", aseguró Jairo Lucero o el 'chinwenwencha' como todos lo conocen.