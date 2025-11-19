Movistar acelera su plan de fibra óptica y ampliará cobertura en 16 localidades de Mendoza

Mendoza consolida su rol estratégico en la transformación digital del país, liderando el crecimiento de accesos a internet fijo con un incremento interanual del 22,2%. En este contexto, Movistar detalla un plan de inversión que fortalecerá la infraestructura y ampliará la cobertura en 16 localidades clave hasta 2026.

La provincia registra uno de los procesos de expansión tecnológica más firmes del país. Según datos sectoriales citados por la compañía, el 82,6% de los hogares argentinos cuenta hoy con conexión fija y el 70% se concentra en cinco provincias, entre ellas Mendoza, que ya emerge como referente nacional en adopción de fibra óptica . Con un 52,5% de penetración en las regiones clave del país, esta tecnología se convierte en palabra clave de la estrategia de conectividad.

La adopción de fibra óptica, que según CABASE ya tiene disponibilidad para el 73% de los hogares con internet fijo, marca un cambio de tendencia en la infraestructura nacional. En paralelo, más del 37% de los usuarios navega con velocidades superiores a los 100 Mbps, mientras que el 15,4% supera los 300 Mbps, reflejando una demanda sostenida de mayor calidad de servicio. En este marco, Movistar plantea robustecer la red para garantizar rendimiento, estabilidad y futuro escalable.

Desde la perspectiva de la compañía, el foco se centra en fortalecer la última milla para asegurar una experiencia homogénea tanto en áreas urbanas como en zonas del interior provincial. Este enfoque acompaña el crecimiento de accesos fijos en Mendoza, que, con un 22,2% interanual, alcanzó el mayor incremento del país en 2025.

Movistar subraya que la inversión en infraestructura va acompañada por un proceso interno de transformación digital. La empresa impulsa modelos de trabajo ágiles, equipos interdisciplinarios y estructuras adaptativas orientadas a mantener competitividad y flexibilidad frente a nuevas demandas del mercado. Este enfoque cultural busca sostener la capacidad de respuesta ante un escenario tecnológico en constante evolución.

Además, la compañía afirma que su propósito es humanizar la tecnología, promoviendo iniciativas que impulsen la inclusión digital. Entre ellas destaca su colaboración con el programa Ciudades 3i de la Red de Innovación Local, orientado a ayudar a municipios a planificar territorios más conectados, inclusivos y con mayor potencial emprendedor.

Expansión de cobertura hacia 2026

El plan de inversión incluye el despliegue y la mejora de la red móvil en 16 localidades estratégicas de Mendoza con obras que se extenderán hasta 2026. Entre las zonas mencionadas se encuentran Godoy Cruz, La Colonia, Las Heras, Villa Tulumaya y La Dormida, junto con otras áreas en crecimiento demográfico y productivo. El objetivo es ampliar la disponibilidad de conectividad en entornos urbanos y rurales, reduciendo brechas digitales y fortaleciendo el acceso a servicios esenciales para hogares, comercios y empresas.

La compañía sostiene que esta expansión permitirá consolidar a Mendoza como un polo de conectividad nacional, reforzando el rol de la provincia en el ecosistema digital argentino y acompañando las necesidades de sectores productivos, educativos y gubernamentales.

Compromiso a largo plazo y futuro digital

Movistar proyecta continuar invirtiendo en investigación, desarrollo y nuevas soluciones para ciudades inteligentes, así como en servicios digitales y entretenimiento. El mensaje para los habitantes de la provincia es claro: ser un aliado estratégico en su evolución tecnológica y acompañar el crecimiento regional con mejoras sostenidas en infraestructura y servicios.