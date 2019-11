Video: así se enteró que su ex se había suicidado tras denunciarlo por abuso

Thomas Pérez Ruiz (18) se suicidó el 16 de noviembre en la localidad bonaerense de Don Orione luego de recibir fuertes amenazas tras ser escrachado en las redes por su exnovia, quien lo acusó públicamente de abuso sexual sin realizar una denuncia en la Justicia.

Los padres del joven denunciaron a Florencia, la ex pareja de su hija, por acoso e instigación al suicidio. Marcelo y Érica, progenitores de Thomas, mostraron en la Justicia un video de una transmisión en vivo que la joven hizo en su Instagram, donde se entera la noticia de la muerte de su ex. "¿Para qué me lo dicen? ¿Qué me importa a mí?", dice Florencia.

El joven, que era alumno del colegio San Pío X y trabajaba en una peluquería, no supo manejar la exposición pública del escrache perpetrado y se ahorcó con un cinto en su habitación.

La Policía de la Comisaría 8° de Don Orione comenzó a investigar y supo, a través del hermano mayor de Thomás, que el joven recibió un posteo de Facebook donde Florencia, la exnovia, lo acusaba de abuso.

Así la joven se entera del suicidio de su ex