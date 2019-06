Vecinos del verdulero asesinado este viernes por la noche en el barrio Reconquista de Las Heras aseguraron que vienen pidiendo mayor seguridad desde 2007 y que, por los hechos del último tiempo, "veían venir" un asesinato.

Edith Cassino es una de las vecinas del barrio Reconquista y según lo comentado a MDZ, este barrio es tan víctima de la inseguridad como el Cementista y el Jardín de los Andes, aledaños a la zona donde el comerciante fue muerto de un disparo.

"Los hechos delictivos van mutando por épocas entre nuestro barrio, el Cementista y el Jardín de los Andes. Nosotros venimos presentado notas desde 2007 y si bien el subcomisario manda personal, los efectivos no alcanzan o aparecen después que pasa algo", aseguró.

"Hace más de tres meses que venimos con hechos cercanos muy violentos. Hubo casos de robo de autos, de motochorros y hasta dejaron herida a una abuela en la calle por robarle la cartera", continuó la mujer.

Cassino junto a otros vecinos intenta que la inseguridad en el barrio Reconquista deje de ser algo cotidiano, pero argumenta que es complicado debido a un asentamiento que está cerca de allí.

"Hay un asentamiento cerca del barrio que en algún momento dijeron que lo iban a sacar y no lo hicieron. No apunto contra la gente que vive ahí, pero ese lugar sirve de pasada o refugio a los delincuentes porque la Policía no entra", afirmó.