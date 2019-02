Un limpiavidrios mendocino fue atrapado robando infraganti en Chile

Un mendocino que vivía en la calle en la ciudad trasandina de Los Andes fue detenido por Carabineros al ser sorprendido robando especies desde un kiosco ubicado en el bandejón central de la avenida Argentina. Fue identificado como M.D.S., de 29 años, quien para ganarse la vida limpia parabrisas en la esquina de Av. Argentina con calle Maipú.

Según contó el diario chileno Los Andes Online, justamente aprovechando su conocimiento del sector, el sujeto al parecer coludido con otros delincuentes, en horas de la madrugada forzó la protección metálica y se metió al kiosco, sustrayendo mercadería, un microondas y la suma de 380.000 pesos chilenos que mantenía la dueña para pagar un mesón refrigerado que había comprado. Testigos del hecho llamaron a Carabineros quienes al llegar el lugar sorprendieron al trasandino sustrayendo las especies, procediendo a su inmediata detención.

Si bien algunas especies fueron recuperadas, el dinero y otras especies no aparecieron, por lo que se presume fueron llevadas por los cómplices del mendocino. Pasó a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes siendo formalizado por el delito de "robo en lugar no habitado en grado de consumado". Por no tener antecedentes penales al menos en Chile, el Ministerio Público solicitó fijar una nueva audiencia para discutir medidas cautelares o salida alternativa.