Un ciclista pampeano de 72 años, identificado como Rodolfo Itre, murió esta mañana tras ser atropellado por un camión en el departamento de La Paz.

Itre tiene una particular historia detrás. Tras la muerte de su esposa y sus dos hijas en un accidente de tránsito ocurrido hace 14 años, el hombre oriundo de Santa Rosa, La Pampa, decidió dejar todo, comprarse una bicicleta y salir a recorrer el país pedaleando.

Para ello, Itre tomó la traza de la ruta 40 como guía y recorrió las provincias de Tucumán, Catamarca, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, entre otras.

"La jubilación no me alcanzaba para alquilar y comer. Elegí comer y ahora la ruta 40 es mi casa”, le contaba Itre al diario La Gaceta de Tucumán hace dos años. Y agregó: "Amigos de mi edad se la pasaban viendo la tele, dándoles de comer a las palomas o esperando que los hijos los visiten o los llamen. Yo necesitaba hacer algo que me hiciera sentir vivo".

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, el accidente en el que el ciclista encontró la muerte se registró a las 9.30 del jueves a la altura del kilómetro 888 de la ruta 7, en La Paz.

Itre circulaba en bicicleta por la ruta 7 de oeste a este y, a la altura del kilómetro 888, fue embestido de atrás por un camión Volvo con semi conducido por un joven de 24 años identificado con las iniciales M. L. El ciclista falecció en el lugar a raíz de la gravedad de las heridas.