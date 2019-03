Se resistió al robo de su celular y lo asesinaron a balazos

Un joven de 24 años fue asesinado de dos disparos en el abdomen en la localidad bonaerense de Isidro Casanova tras resistirse al robo de su celular. El joven fue ultimado este martes por una banda de delincuentes mientras se encontraba con un amigo.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este martes cerca de la esquina de Juan B. Justo y Almeira, en el barrio San Carlos de esa localidad del partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense.

La víctima, identificada como Leandro Ariel Porcet, se encontraba en su casa con dos amigos, pero fue a llevar en su auto Volkswagen Gol a uno de ellos y cuando charlaban en la puerta, fueron interceptados por cuatro hombres armados que bajaron de otro vehículo.

Un amigo de Leandro contó que cuatro delincuentes armados descendieron de un Fiat Uno, los amenazaron a él y a Leandro, y el resto de los jóvenes huyó.

"Me apuntaron a mí con un arma en el pecho y después a Leandro. Me sacan el celular, el cargador y después Leandro no les quiso dar el celular y le tiraron los tiros”, agregó el testigo.