Robo en las torres del Procrear: "No hay ninguna puerta ni llave rota"

La inseguridad hizo su debut en el nuevo complejo habitacional del Procrear ubicado entre las calles Suipacha y Tiburcio Benegas de la Sexta Sección. Es que el pasado martes ladrones ingresaron a las cocheras y robaron una moto y otros elementos que eran propiedad de Marcelo Piatti, un comunicador social y docente que reside junto a su familia en un dúplex.

En diálogo con MDZ, Piatti, que el mismo día realizó la denuncia en la Comisaría 6° del Barrio Cano, brindó detalles del caso y aclaró que su vivienda no fue vulnerada, si no solo la cochera subterránea que posee en el complejo.

"El martes nos fuimos a un pelotero para festejar el cumpleaños de mi hijo y quedaron mis dos motos en la cochera: una Yamaha FZ 150 y una Crypton, más algunos elementos que bajé de mi auto para poder llevar bebidas y esas cuestiones hasta el lugar del festejo", comentó el damnificado.

Justamente la Yamaha FZ, una moto de mayor cilindrada, fue el blanco predilecto de los asaltantes: "La FZ estaba contra la pared, tapada con un cubrecoche y tenía el casco atado con cadenas porque no la usaba mucho, me muevo más en la Crypton que estaba más a la vista", explicó el docente de la Universidad Juan Agustín Maza.

La moto que le robaron al periodista Marcelo Piatti.

La familia solo estuvo un par de horas fuera de su domicilio y fue allí cuando sucedió el robo. "Cuando llegué me faltaba la moto y hasta pensé que me había confundido de cochera, pero no. También se habían llevado unas reposeras, una mesa, un gato y otras cosas que bajé del auto para tener lugar en el baúl".

Consultado sobre la seguridad del lugar y el ingreso a esa zona del complejo habitacional, Piatti aseguró: "A las cocheras se ingresa con llave, hay puertas, hablé con la administradora y ella me dijo que se las entregó a los propietarios, pero a veces se deja pasar a un auto que llega atrás tuyo y no se sabe bien quién es. Intuyo que ha sido alguien así con una camioneta para poder llevarse la moto y el resto de las cosas".

Torres Procrear en la sexta habitadas

Más allá de las pérdidas materiales, Piatti se lamenta por la sensación de quedar expuesto a estas situaciones y ver vulnerada su seguridad. "Lo que me pone mal es ver con la impunidad que entran y te roban. Aparte mi cochera no está a simple vista, no está a mano del portón, hay que entrar bastante", finalizó.