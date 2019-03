Quejas en la Quinta Sección por "ola de asaltos" violentos

Vecinos de la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza se quejaron por lo que consideran representa "una verdadera ola de asaltos". En visita a MDZ, dieron cuenta de que "se han ensañado particularmente con algunos sectores, como la calle Manuel A Sáez, en donde ya hubo tres grandes robos a viviendas".

Indicaron, en este sentido que "a un vecino lo ataron, pe pegaron y le llevaron todos los objetos de valor y es un vecino de toda la vida". Además manifestaron su preocupación no solo por lo que consideran una "inacción oficial ante los hechos, aunque vive gente del Gobierno en la zona" sino porque "no trascienden ni informan sobre lo sucedido".

Consultados en torno a si han llamado a las autoridades para plantearles esta situación, se mostraron escépticos: "Ellos se suponen que saben lo que pasa y lo que sí nos llama la atención es que los medios no publiquen nada, ya sea porque no les interesa o porque no reciben la información de parte de Seguridad o de la Justicia, pero tienen que activarse de inmediato para terminar con esto".