Ponen en duda las agresiones hacia las mujeres que mataron de 185 puñaladas

La fiscal que el martes apeló la excarcelación otorgada por un juez a madre e hija que mataron de 185 puñaladas a su esposo y padre, respectivamente, en la localidad bonaerense José C. Paz, consideró que el contexto de violencia de género que padecían las detenidas no "justifica" el crimen y puso en duda las situaciones denunciadas por ellas, las cuales "no reflejan la gravedad que dicen las imputadas que vivían hace años”.

Además, al reconstruir el hecho, la fiscal Silvia González Bazzani sostuvo que Paola Elvira Córdoba (38) y su hija, Paula Milagros Naiaretti (18) atacaron a Alberto Elvio Naiaretti (46) mientras dormía, que tardaron más de cuatro horas en dar aviso al 911 y que es llamativo que el hombre no se haya defendido.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público Fiscal de San Martín dio a conocer ayer los argumentos de la fiscal para apelar la decisión del juez de Garantías 4, Alberto Brizuela, que el viernes último resolvió liberar a ambas.

En el escrito, la fiscal consideró que existe “peligro de fuga por la pena en expectativa (prisión perpetua)” y que el juez “no impuso siquiera una caución o medida compromisoria eficaz” a las imputadas, que desde un comienzo denunciaron que eran víctimas de violencia de género desde hace muchos años.

Además, González Bazzani señaló que madre e hija “no dieron aviso a emergencias, sino que llamaron cuatro horas después del hecho” y que aún no se han analizado los teléfonos encontrados en las mochilas de ambas, “lo que podría permitir tener una visión más clara sobre lo ocurrido” durante ese lapso.

Además, indicó la fiscal, está pendiente un peritaje psiquiátrico a las imputadas y escuchar el testimonio de varias amigas de Paula y vecinos del barrio.