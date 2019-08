Pelea por una herencia millonaria terminó con una mujer baleada

Una mujer fue baleada en medio de una disputa por una millonaria herencia en Córdoba.

Se trata del caso de las hermanas Liliana y Nilda Basualdo, quienes se casaron con los hermanos Isidoro y Pedro Titti –ya fallecidos– cuando apenas superaban los 20 años. Ellos les llevaban una diferencia de 60 años. Es que las mujeres eran hijas de un tambero que había pasado por el campo de Pedro e Isidro Titti, y las conocían desde siempre.

Pedro Titti tenía junto con Isidro y Ciriaco, sus hermanos, una extensión de terreno de 362 hectáreas, abarcando montes, ríos y zonas aptas para la siembra y el cultivo, con un valor aproximado de entre 8 mil y 10 mil dólares la hectárea.

La pelea entre las viudas se dio cuando apareció en escena Norma Titti, la hija extramatrimonial de Pedro, quien reclama la herencia. Ese capítulo incluye varios procesos judiciales con denuncias cruzadas de ambos lados. Hace unos meses, Norma Titti denunció en los medios que las hermanas manipularon a los hombres para quedarse con el capital.

Ahora, la pelea pasó a mayores con el ataque a Liliana. Según indicó la mujer, “Me dio a dio a entender que, si seguía jodiendo, me iba a matar”. “No lo pude reconocer, eran cerca de las 22.05 y estaba muy oscuro”, dijo al ser consultada sobre si tenía algún indicio sobre quién podría ser el agresor.

"Cuando vi que él vino directo a mí, me pegó con el caño. Vino, me apuntó y me disparó, y me dijo que deje de joder con el caso", añadió.

Fuente: La Voz