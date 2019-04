Para Bullrich, los artistas chilenos "no fueron prolijos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que los dos artistas chilenos que fueron imputados por haber dejado un artefacto sospechoso en un hotel de la ciudad de Córdoba "no fueron lo suficientemente prolijos en su accionar"

"Se fueron sin pagar del hotel y dejaron un portafolio que tanto la policía de Córdoba como un juez consideraron que era un artefacto de características explosivas", dijo Bullrich en declaraciones a radio Continental.

Anoche, el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja resolvió liberar a los dos artistas chilenos Felipe Zegers y Gabriela Medrano, quienes fueron detenidos el fin de semana pasado en Buenos Aires.

"Las personas no fueron lo suficientemente prolijas al dejar algo así en el hotel. Dejaron un aparto extraño en un hotel, de manera extraña. Se analizó el caso ayer y el juez los dejó en una situación de 'stand by', no cerró el caso", indicó la ministra.

Los artistas recuperaron la libertad por decisión del juez, quien consideró que no hay mérito suficiente como para mantenerlos presos.

El magistrado ordenó también que les sean retenidos sus pasaportes y se les prohíba la salida del país mientras avanza la investigación.

"Hay que entender que cuando uno busca no evalúa la profesión de las personas sino los hechos", concluyó la ministra.

Los ciudadanos chilenos, que habían arribado a la capital de Córdoba para participar del VIII Congreso Internacional de Lengua y realizar intervenciones artísticas sobre lenguaje inclusivo, fueron detenidos en el barrio porteño de Palermo acusados de haber dejado un artefacto sospechoso en el hotel cordobés, en el que se habían alojado.

Ese hallazgo llevó a que los bomberos de la policía realizaran una detonación controlada y que con intervención de las fuerzas federales de seguridad la pareja fuera detenida cuando llegó a Buenos Aires.

Según informó la prensa chilena tras los arrestos, ese artefacto no era explosivo sino que se trataba de una caja con parlantes que los artistas utilizan en las intervenciones que realizan.