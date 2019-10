Ordenan detener a un ex jefe policial por narcotráfico

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe ordenó la detención del ex jefe de la policía de esa provincia, Hugo Tognoli, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el fallo por el cual fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento a un narco.

La orden de detención fue firmada en las últimas horas por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, quienes condenaron a seis años de cárcel a Tognoli en octubre de 2015, según informó la agencia Télam.

El ex jefe policial recibió esa pena tras ser hallado culpable de "encubrimiento triplemente agravado por ser especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes", entre otros delitos.

La resolución del TOF, que hasta hoy no se hizo efectiva, fue objetada por el abogado patrocinante de Tognoli, quien la calificó de ser un "disparate jurídico" porque estuvo en prisión preventiva durante 5 años y 3 meses por otra causa, que se ventiló en los Tribunales Federales de Rosario y en la que fue absuelto por el beneficio de la duda.

El abogado dijo a la prensa provincial que Tognoli, al ser absuelto en Rosario, pidió al TOF de Santa Fe el cómputo provisional de la pena y que se dé por cumplida la condena de seis años ratificada ahora por la Corte con aquel período pasado en prisión.

El TOF santafesino no tuvo en cuenta esa presentación y en su pedido de detención señaló que "hasta tanto no se tenga comprobación en forma fehaciente, no podemos tener por computado ese tiempo de encierro para el cumplimiento de la pena impuesta".

El máximo tribunal del país confirmó el 24 de septiembre la condena dictada al ex funcionario por un tribunal oral de Santa Fe en 2015, al declarar "inadmisible" un recurso de queja interpuesto por la defensa.

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, la Corte rechazó el recurso federal presentado por la defensa de Tognoli y la del ex subjefe de Inteligencia de la División Drogas Peligrosas de la Policía santafesina, José Luis Baella, este último también condenado en el mismo juicio oral que Tognoli y por idéntico delito, aunque a cinco años de reclusión.

El 27 de febrero de 2015, un tribunal oral federal los encontró responsables de encubrimiento triplemente agravado a un narco llamado Daniel "Tuerto" Mendoza, a quien le descubrieron una cocina de cocaína en el barrio Colastiné de la ciudad de Santa Fe.