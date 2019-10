Nahir Galarza confirmó que está embarazada

Desde la cárcel, Nahir Galarza reveló que está cursando su quinto mes de embarazo. Hasta el momento lo había ocultado, pero el jueves por la noche sufrió una pérdida y se sintió el impulso de contarlo.

Los abogados de Galarza confirmaron que esa fue la segunda vez que la joven sufrió pérdidas. Uno de los principales temores de la joven es que si las autoridades de la UP6 se enteraban de su embarazo, decidieran enviarla al Pabellón de Madres.

Por los inconvenientes que sufre Galarza, el abogado José Ostolaza confirmó que este viernes a las 7 de la mañana presentó “al Superior Tribunal de Justicia un pedido de atención médica urgente para Nahir“.

Nahir Galarza junto a su compañera de celda.

También confesó que su compañera de celda Yanina Soledad Lescano -condenada por matar a su hijastra de dos años- sabía y que fue quien la ayudó a transitarlo. “Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá. Me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera“, reveló.

Facebook Nahir Galarza

La joven además indicó que desconoce quién es el padre: "Matías Caudana no es la única persona con la que me ví. Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido".