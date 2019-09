Mago drogaba a niños con burundanga y abusaba de ellos

Un mago, de 34 años de edad, está acusado de abusar, drogar y amenazar con cuchillos a nenes mientras realizaba su show en un jardín de infantes de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

Los padres de al menos 7 niños denunciaron al hombre y aseguran que otros 90 chicos fueron testigos de los abusos.

Según consigna Crónica, los hechos transcurrieron en varios oportunidades durante el último mes de agosto en el Jardín N° 917, situado en Pedro Mascagni 395 del barrio Portela, en el mencionado distrito del sur del Gran Buenos Aires.

En ese establecimiento se presentó el mago Paulo, un sujeto que se dedica a animar fiestas infantiles con espectáculos de magia y circenses.

El modus operandi de Paulo se repitió en varias ocasiones, sin que las maestras a cargo de los 90 chicos ni las autoridades del colegio se dieran cuenta de lo que sucedía.

El mago ofrecía sus " shows" en el patio del establecimiento educativo. Para ello, montaba un pequeño escenario con un telón, detrás del que se ubicaba para realizar sus trucos.

Sin embargo, en ese lugar, el acusado aprovechaba para llevar a los niños, manosearlos, desvestirlos y obligarlos a ingerir drogas.

Todo se descubrió gracias a que una nena de 6 años se animó a contarle lo sucedido a sus padres. Luego, los familiares del resto de los alumnos interrogó a los niños y ratificaron la terrible historia.

"Me levantó la remera, me puso el dedo en la boca, me tocó, colocó un cuchillo en mi pera y me dijo que no diga nada, que es un secreto que tiene él conmigo", reveló llorando la nena de 6 años a sus padres. "Fue Juan", agregó, en referencia al nombre de fantasía que utilizó el acusado, de 34 años, oriundo de Tapiales.

Por ahora, el mago de 34 años se encuentra libre mientras avanza la investigación en su contra. En tanto los padres de las víctimas se congregaron frente al colegio para pedir justicia y exigirle explicaciones a las autoridades.