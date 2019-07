Lo atacó una jauría, lo amputaron y la ART no se hace cargo de su tratamiento

A poco más de un mes, el hombre que fue salvajemente mordido por una jauría en El Algarrobal y tuvo que sufrir la amputación de una de sus piernas sigue internado y evoluciona lentamente, pero aún no está consciente de que perdió una de sus extremidades. Además, sus familiares denunciaron que la ART de Irrigación no quiere hacerse cargo del tratamiento.

Luis García, de 74 años, fue atacado el 1 de junio pasado por varios perros en Las Heras y las gravísimas heridas derivaron en que sus familiares directos, bajo estricto consejo médico, tomaran la decisión de que se le amputara la pierna izquierda por riego de una potencial infección mortal.

"Mi papá está mejor, está hemodinámicamente estable y lo han trasladado a terapia intermedia, pero sigue bastante desorientado por el tiempo en terapia intensiva y no sabemos hasta qué punto sabe lo de la pierna", afirmó Mariela, una de las hijas de García, en diálogo con MDZ.

"De a poco va a empezar con tratamiento psicológico y nos han pedido que le digamos la verdad a medida que vaya preguntando", comenzó diciendo la mujer.

"Para nosotros ha sido un milagro la evolución, ya que un día nos dijeron que estaba muy grave y al otro lo pasaron a terapia intermedia. Sigue con una sonda nasogástrica, pero ha empezado a comer y necesita menos oxígeno", agregó.

Las mordeduras fueron de tal gravedad que el hombre de 74 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades ya que la limpieza de las heridas requieren este nivel de tratamiento, al igual que los injertos para recuperar los tejidos.

"Sigue con tratamiento de antibióticos para impedir cualquier tipo de infección. En el brazo izquierdo y en la pierna derecha le han puesto un sistema de vacío que mejora la circulación en esas zonas y, en consecuencia, la cicatrización", explicó la hija del hombre que se recupera en el hospital Español.

Más allá de la mejora de García, sus familiares ahora han comenzado a transitar nuevos inconvenientes derivados de este hecho ya que la ART del lugar de trabajo del hombre herido (Departamento General de Irrigación) rechazó la cobertura de los tratamientos.

"La ART rechazó hacerse cargo porque argumenta que no estaba en su horario de trabajo y que mi papá estaba en su casa en el momento del hecho y ésto no es así porque él no vive en esa finca, no tiene días ni horarios de trabajo como Inspector del DGI y esto pasó dentro de su jurisdicción. Tuvimos que poner un abogado que interceda", se lamentó la mujer.

La familia de Luis García ya inició acciones legales a través del abogado Estacio Cremaschi y Osvaldo Salvador Carrizo, dueño de los perros que atacaron a Luis, fue imputado por lesiones culposas y podría recibir una pena de hasta 3 años de prisión.