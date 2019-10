Le robaron cuatro veces en un mes y en la última le llevaron hasta el calefón

Una mujer de Godoy Cruz realmente puede considerarse víctima de la inseguridad, ya que ladrones entraron a robar a su domicilio cuatro veces en el último mes y dos de los asaltos los sufrió en solo 48 horas.

María Elena Zabala lleva 30 años viviendo en la calle Huarpes al 2400 y asegura haber sufrido alrededor de 15 robos desde que reside allí, pero a pesar de haber denunciado cada uno de los episodios nunca tuvo respuestas por parte de las autoridades.

"Anteayer me robaron dos televisores y un secarropas. Ayer se llevaron otro televisor, un radiograbador, una plancha y hasta el calefón y nadie ve nada acá. Ya no se si es más culpable los que no ven o los chorros porque realmente vivo en una zona donde todos están al tanto de la vida de todos", contó apesadumbrada la mujer a MDZ.

"Este año me han robado cuatro veces, pero no hacen nada. Hasta en una oportunidad un policía me dijo que la fiscal había dicho que no se preocuparan mucho por mí porque no tengo las medidas de seguridad suficientes", agregó.

María Elena vive en un departamento que está adelante del inmueble que permanentemente es violentado por delincuentes y ella asegura que uno de los motivos es porque lo quieren usurpar. "Quieren usurpar ahí a toda costa y hasta me han lastimado a mi perra", explicó con resignación.