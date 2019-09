Le quisieron robar el celular y terminó a las trompadas con los ladrones.

Un intento de robo ocurrido en el barrio porteño de Villa Real quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad de la zona y se viralizó en redes sociales.

La víctima, Rodrigo, un joven de 24 años, iba caminando por la calle cuando un delincuente armado lo interceptó en la esquina de las calles Simbrón y Gallardo, a menos de una cuadra de su casa, para robarle el celular.

"Estoy mandándole un mensaje a mi mamá y uno se me cruza y me apunta con el arma", contó Rodrigo. "Dale, boludo, si sos del 'mono' 10, yo te conozco. Salí, me hiciste asustar", cuenta él que le mintió para espantarlo. Así logró que el ladrón bajara el arma y cruzó a la otra vereda, pero de inmediato aparecieron otros dos delincuentes que advirtieron que no era cierto que se conocían y comenzaron a encerrarlo.

"Cuando quise empezar a correr vino otro de frente y me entraron a pegar", relató. "Tiré a uno al piso, agarré fuerte la mochila, se me salió una zapatilla y para no entrar a mi casa revoleé el celular en mi casa y salí corriendo".

Rodrigo, con una lesión en la mano izquierda y en la boca, siguió corriendo hasta el Club Triglav, ubicado a la vuelta de su casa y esperó un poco para volver. Los ladrones, en tanto, subieron a un Peugeot 208 rojo que estaba estacionado y huyeron.

Luego, una vecina le facilitó las imágenes de la cámara de seguridad, que registraron todo el intento de robo. La causa quedó en manos de la Fiscalía Contravencional N° 68.