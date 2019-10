La Corte dejó sin efecto una condena contra el diario Olé

En el año 2009, el diario deportivo Olé publicó una nota en la que indicaba que habían crecido las sospechas de sobornos y arreglo de partidos en el torneo de fútbol profesional de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El artículo señalaba que tales sospechas habían sido comunicadas en declaraciones periodísticas por el árbitro Javier Collado, luego de las cuales el asistente Adrián Galante no había vuelto a ser designado. Una semana después, con motivo de una carta documento enviada por el asistente Galante, el diario deportivo publicó un nuevo artículo en el que aclaró que Galante no había sido designado porque figuraba con licencia médica en la AFA y aún no tenía el alta.

Galante promovió entonces una demanda de daños y perjuicios contra el medio de prensa, el director del diario y el periodista, por considerar que el primer artículo publicado por el diario deportivo resultaba lesivo de su honor. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar al reclamo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación –con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti- revocó la condena y rechazó la demanda este mediodía.

El máximo tribunal sostuvo que cuando se trata de una serie de artículos sucesivos que se refieren a un tema trascendente, el examen de la responsabilidad atribuida al medio de comunicación debería realizarse con una visión en conjunto, sin que procediese tomar en forma aislada la información que daba a conocer cada nota.

De esta manera, consideró que el diario Olé no le había imputado a Galante la comisión de ningún delito. Solo había hecho referencia a su falta de designación después de las declaraciones de un árbitro de fútbol y, con posterioridad, había aclarado que esa situación se había debido a una licencia médica en la AFA, disipando las sospechas que pudiese haber generado en los lectores la primera nota.

Es por todo esto que la Corte Suprema consideró que el artículo periodístico que cuestionaba a Galante, interpretado junto con la aclaración efectuada a los pocos días, respondía a la realidad de los hechos ocurridos, motivo por el cual no correspondía condenar a los demandados por la información difundida.