Impotencia de comerciante del este tras el robo de $200.000

Un comerciante del distrito de Alto Verde, San Martín, sufrió el robo de $200.000 en mercadería de su local y reclama mayor seguridad en la zona.

El episodio ocurrió el miércoles por la madrugada cuando desconocidos arrancaron una reja e irrumpieron en su negocio ubicado en ruta 50 y calle Suárez. Una vez dentro seleccionaron y cargaron el botín. “Se llevaron más de 100 kilos de carne, no quedó nada en la heladera, incluso hasta un canasto donde coloco los huesos y desperdicios”, señaló la víctima, Alfredo Tamagnone, a Radio Libertad, quien detalló que también robaron piezas enteras de fiambre, cortadoras, y otros elementos de almacén e higiene por un valor total de $200.000.

El comerciante expresó además su indignación porque tuvo que ir varias veces a la fiscalía de la comisaría 12 a radicar su denuncia, ya que lo hacían esperar largas horas.

Así quedó el local.

“La policía sabe, los conoce y conoce la zona, tenemos muchos manyines por aquí, pero que sacamos con eso si no los detienen, todavía no puedo ni hacer la denuncia. He ido dos días seguidos a la fiscalía, parece que no les interesa investigar, incluso anoche me dijeron que no sabían a que hora podían atenderme”, se quejó la víctima a la radio local.