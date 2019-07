Habló Leonardo Hisa: "No me beneficiaba en nada la muerte de Norma"

Leonardo Hisa, el ex legislador radical acusado de ser el autor intelectual del crimen de su expareja Norma Carleti, rompió el silencio y se defendió de las acusaciones que pesan en su contra.

"Estaba en mi casa la noche que mataron a Norma. Estaba durmiendo, me llaman y me dicen lo que ha sucedido. Me dirijo al lugar para esperar a Lucio, el hijo que tenía en común con ella", recordó Hisa en diálogo con la radio LVDiez.

"El día sábado ella me manda una propuesta vía mail para la división de bienes. Habíamos finiquitado todo, era la última propuesta. Le contesto vía Whatsapp que acepto la propuesta y que preparen todos los papeles para firmar", agregó Hisa.

Aseguró que "no me beneficiaba en nada la muerte de Norma, al contrario. Me separo en febrero de 2017 y en marzo de 2017 le firmo un reconocimiento de todos los bienes que son propios de ella y ella firma uno con los míos. También firmamos como íbamos a dividir los bienes de la sociedad conyugal. Nunca puse trabas para ir avanzando. También nos pusimos de acuerdo en cuanto al cobro de unos alquileres".

El exlegislador añadió que no tiene ninguna deuda y la sociedad conyugal tampoco. "Jamás maltraté a Norma. La última vez que la vi fue antes de que se vaya a Buenos Aires. Norma era una persona valiente y aguerrida e iba a mi casa cuando quería. No era una persona que se quedaba callada o sometida en nada. No era su personalidad. Norma manejaba muchísimo dinero. Le entraban cerca de medio millón de pesos por mes. No pueden hablar de violencia económica. Le reconocí 20 propiedades que eran de ella y nunca me metí en su economía", completó.

"Creo que fue un robo seguido de muerte. Nadie que va a matar a una persona entra sin nada como entraron ellos. Norma se defendió y la mataron con los cuchillos de su casa", subrayó.

Por último, el exlegislador apuntó contra la Justicia y contra el hijo mayor de Norma. "Yo no tengo deudas, pero el hijo de Norma si tenía deudas importantes que fueron pagadas después de su muerte. Además tenía problemas de adicciones. Sin embargo, la Justicia nunca investigó", cerró Hisa.