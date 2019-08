Habló el vigilador acusado de matar a un jubilado: "Hice mi trabajo, no soy un asesino"

Gabriel de la Rosa es el vigilador del supermercado Coto que fue imputado y luego sobreseído por "homicidio simple" tras la muerte de Vicente Luis Ferrer (68).

Tras ser exonerado, el hombre se defendió en diálogo con TN: "Hice mi trabajo, no soy un asesino".

De la Rosa es uno de los dos acusados de matar a golpes a un hombre de 68 años luego de que éste robara dos chocolates, un queso y una botella de aceite en un supermercado del barrio porteño de San Telmo.

Con respecto a lo que sucedió la noche del 16 de agosto, De la Rosa contó: "Lo vi salir con mercadería escondida en el estómago, por la puerta de la gente que no hace compras. Lo intenté detener llamándolo, le pedí que no se retire, pero siguió su marcha. Lo seguí y me preguntó qué quería, que lo deje".

"Entonces lo agarré del brazo y le dije que no podía permitirle que se retirara. Fue entonces que llegó el Jefe de Operaciones del supermercado, él lo retuvo y yo fui a buscar a la Policía. Volví a la escena cuando el señor ya estaba en el piso. Me sorprendió verlo en el piso, no sabía qué es lo que había pasado. Simplemente lo agarré del brazo en la vereda", agregó De la Rosa.

De la Rosa estaba inscripto como vigilador para la Cooperativa de Trabajo de Seguridad y Vigilancia Dogo Argentino LTDA, por lo que trabajaba en forma tercerizada para el supermercado. "Mi trabajo es no permitir que salga mercadería que no fue abonada. Yo simplemente lo retuve para que no se llevara los productos", completó el joven, entre lágrimas.

Asimismo, el custodio añadió que se enteró sobre la muerte del hombre un rato más tarde: "Me enteré que había muerto por la Policía. Nosotros estábamos presentes cuando se lo llevaron en una ambulancia del SAME y después recibimos la noticia. Primero nos dijeron que había sufrido un infarto en el hospital y en ese momento quedamos detenidos".

El joven de 27 años estuvo detenido hasta este martes, cuando fue sobreseído luego de que apareciera el video de lo ocurrido en el que no se ve que golpee al hombre. "No hice nada malo, sólo cumplí con mi trabajo", cerró el vigilador.

Ramón Serafín Chávez, el otro empleado que participó del hecho, quedó procesado por "homicidio preterintencional".