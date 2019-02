El padre de la mujer baleada en San Juan por Mario Juárez (27), el gendarme salteño que trabajaba en Uspallata y se suicidó tras el hecho, habló con los medios sanjuaninos y contó que Juárez "quería matar a Victoria (su hija) y a las nenas".

Francisco Manrique (60) se interpuso y forcejeó con Juárez, quitándole el arma y pasándosela a su yerno para que la arroje arriba del techo. Gracias a su accionar, el hombre logró a salvar a sus nietas. El gendarme subió al techo, se atrincheró allí y se suicidó disparándose en el pecho luego de despedirse por teléfono de su madre.

"Quería matar a Victoria y a la nenas, si no estaba yo las hubiera matado a todas", aseguró Manrique en diálogo con Diario de Cuyo.

"Yo le quité el arma porque esto iba ser una tragedia. Estaba en la casa y sentí los tiros y cuando entré a la pieza estaba mi hija tirada en el piso. Nos pusimos a forcejear porque le quería quitar el arma. Él me decía que lo dejara, pero yo hice fuerza y se la quité y se la di al novio de mi hija y él la tiró al techo", recordó el hombre.

Victoria y Juárez se habían conocido cuando él fue destinado a San Juan para hacer un curso. Entonces entablaron una relación sentimental de la que nacieron dos mellizas que hoy tienen 6 años y otra nena de 2.

"Nunca tuvimos problemas, él siempre se portó muy bien conmigo. Venía acá desde Mendoza, pasaba el día y después se iba en colectivo. A mí no me gusta meterme en la vida de mis hijas y nunca me enteré si era violento o no, yo no les preguntaba. Además, mi hija es muy reservada", agregó Manrique.

Por último, Manrique contó que otros gendarmes le comentaron que Juárez estaba con tratamiento psiquiátrico, aunque esto aún no ha sido confirmado.