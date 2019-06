El periodista Luis Otero fue asaltado y persiguió al motochorro

El precandidato a intendente de Avellaneda por Cambiemos, Luis Otero, sufrió un hecho de inseguridad cuando un motochorro le robó el celular, tras lo cual el periodista intentó alcanzarlo.

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del estudio del propio Otero, en calle Maipú al 30, pleno centro de Avellaneda, según consignó Infobae.

"Yo estaba llegando, acababa de bajar de mi camioneta y estaba buscando las llaves para abrir", indicó el precandidato. "Iba sin patente, con una campera con los mismos colores que usa la gente de tránsito, un barrendero me dijo que desde hacía una cuadra antes me venía siguiendo", detalló, sobre lo que no llega a advertirse en la filmación en blanco y negro.