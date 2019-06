El desgarrador testimonio de una jubilada asaltada: "Me quemaban con cuchillos"

La jubilada que fue víctima de una brutal entradera, por parte de una pareja de asaltantes que tenían un bebé en brazos, dio detalles del ataque, y de las torturas a las que fue sometida.

"Me lastimaron mucho, me quemaban con cuchillos, me pegaban trompadas. Tengo la cabeza llena de chichones. Todo lastimado", indicó la vecina de Santa Teresita a Todo Noticias.

Dolores, la jubilada asaltada.

La mujer, de 80 años, indicó que nunca creyó que la fueran a matar, pero dijo que "me torturaron peor que si me hubieran matado". Dolores habló también de la nena que los delincuentes tenían en brazos, y contó que no paraba de llorar: "Me lastimaban a mí y la nena lloraba. No les importaba. Ellos querían plata, oro, pero se llevaron lo que había. Más no les podía dar".

La mujer, que vive junto a su hermana, lanzó una curiosa reflexión: "Mi hermana está con ataques de pánico, por suerte se metieron conmigo que soy más fuerte. Me la banqué mejor".