Drogaron y violaron en manada a una chica de 14 años

Una chica de 14 años fue violada en manada en una fiesta convocada a través de Facebook en la localidad bonaerense de José C. Paz.

La información preliminar indica que la adolescente le dijo a sus padres que se iba a dormir a la casa de una amiga, pero se escapó a la fiesta, donde la drogaron y la violaron entre tres jóvenes de 16, 18 y 19 años.

A la joven le ofrecieron beber de una "jarra loca" en la que habían mezclado alcohol con burundanga. Cuando vieron que la chica comenzaba a sentirse mal, los jóvenes la llevaron al patio de la vivienda y la violaron entre los tres, de acuerdo a lo informado por Crónica.

La víctima fue rescatada por dos amigas, de 14 y 16 años, que empezaron a pedir ayuda desesperadas cuando descubrieron la dramática escena. Los gritos asustaron a los agresores, que escaparon del lugar dejando a la adolescente tirada en el suelo con los pantalones bajos.

Al día siguiente, el papá de la chica hizo la denuncia en la Comisaría N°1 de José C. Paz pero, aunque varios testigos identificaron a los acusados y ellos mismos confesaron el abuso en una serie de audios de WhatsApp, los tres permanecen en libertad.

"Todos saben quienes son los bestias que le hicieron esto a mi hija, viven a media cuadra de mi casa. Los denuncié y acudí a la justicia. Sin embargo, me patean y no hacen nada", sostuvo su padre, Leonel Aquino, y agregó: "Mi hija está muy asustada, es muy chiquita, no aparenta tener 14. Me da mucha bronca que estos tipos estén sueltos. Voy a luchar para que los detengan".