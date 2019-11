Detuvieron al agresor del médico del hospital Notti

Luego de una semana convulsionada en el hospital Notti por la agresión que sufrió uno de los médicos (reiteradas según los profesionales), hoy se conoció que la persona que lo agredió fue detenida. El sujeto tendría un pedido de captura previo.

Así se lo confirmaron al director del nosocomio, ya que el profesional agredido había radicado la denuncia en la Fiscalía N° 8 a cargo de la doctora Lazo.

El hecho sucedió el martes 5 de noviembre, por la noche, momento en el que Daniel Michaut, médico traumatólogo, fue agredido luego de atender a una niña que había sufrido una fractura en la muñeca.

De acuerdo al relato de Michaut, la niña fue llevada al hospital infantil por su madre el domingo a la noche y le colocaron un yeso por la pequeña quebradura que presentaba. El martes a la noche, la madre volvió con la niña aduciendo que "le dolía mucho".

"Vi a la nena y, cuando salieron, vino la pareja de esta mujer y empezó a insultarme, a amenazarme y a exigirme que le pida disculpas. La hago pasar y le pido disculpas, pero las agresiones seguían. En un momento me cansé de esta situación, me dirijo hacia este tipo para que se vaya y me pega una piña en la nariz", había contado el profesional.

Luego de las quejas del resto de los médicos del hospital, que aseguran que las agresiones ocurren a menudo, hoy quedó detenido el agresor quien, además, habría tenido un pedido de captura previo.