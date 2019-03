Este lunes, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, salió a confirmar a través de los medios que el primer juicio por jurados tendría a Sebastián Petean Pocoví -el hombre que mató que atropelló y mató a dos policías en Cacheuta- sentado en el banquillo de los acusados y que se realizaría en los primeros días de abril.

Además, el funcionario indicó que el próximo 21 de marzo se llevaría a cabo la audiencia preliminar en la que las partes se pondrían de acuerdo en cuanto a las pruebas a tener en cuenta para luego proceder a la selección de jurados.

Las declaraciones de D'Agostino generaron un gran malestar en la defensa del acusado, a cargo de Cristian Vaira Leyton, quien señaló que "aún faltan varias instancias judiciales" y que desde el Gobierno "están presionando para que se realice el primer juicio por jurados antes de las elecciones".

"Estoy muy caliente con esta situación. D’Agostino salió diciendo que ya teníamos fecha de audiencia preliminar para el 21 y 22 de marzo. Esa fecha no existe", explicó Vaira Leyton.

Y añadió: "Hemos presentado un recurso de apelación y nulidades y todavía no contesta el Tribunal Penal Colegiado. No sólo confirma un supuesto juicio por jurados, sino que da una fecha de una audiencia que todavía no existe".

Para el abogado defensor de Petean Pocoví, "hay una presión muy grande del Poder Ejecutivo, presionando jueces y dando directivas". "Falta que nos contesten el recurso que presentamos y en la audiencia preliminar podemos pedir un juicio abreviado o plantear nulidades y la instrucción puede retrasarse hasta seis meses más antes de llegar a juicio", resaltó el letrado.

"Hay una desesperación del gobernador para que se haga el primer juicio por jurados antes de las elecciones. Más allá de que mi cliente sea culpable o no, queremos que tenga un proceso justo y que sea condenado por lo que hizo y no por lo que ellos dicen que hizo", añadió Vaira.

Y cerró: "Lo que me preocupa es que el día de mañana a cualquier ciudadano que caiga en este sistema lo van a hacer mierda y no va a haber ninguna garantía de que se hagan las cosas bien. Si sale un tipo del Ejecutivo diciendo que ya hay una fecha y que está confirmado el juicio cuando no es así, no hay Estado de derecho. Se han equivocado por soberbios".

El caso

Petean Pocoví está ​imputado por "tentativa de femicidio" y "doble homicidio criminis causa" y arriesga una pena de prisión perpetua. El 25 de mayo de 2018, el acusado apuñaló a su mujer embarazada en Maipú y huyó a toda velocidad en su camioneta Ford Ranger bordó hacia Potrerillos.

Las fuerzas de seguridad armaron un operativo cerrojo para detenerlo y Petean Pocoví terminó atropellando y matando a los efectivos Daniel Ríos (40) y Jorge Carlos Cussi (32), quienes intentaron frenar su alocada huida a la altura del kilómetro 22 de la ruta 82, en el departamento de Luján.