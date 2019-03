Denuncian que una vecina usa su pitbull para matar otras mascotas

El barrio porteño de Saavedra se encuentra conmocionado y en pánico por una mujer que saca a pasear a su pitbull con el objetivo de que el animal ataque a otros perros y a sus dueños.

El sábado por la noche, Carolina Martinez sacó a pasear a su mascota, según relató al diario Crónica. Cuando estaba en la intersección de las calles Conde y Ramallo, fue interceptada por otra mujer y su can de raza. Casi al instante, la dueña del peligroso perro acorraló a la víctima y le dio la orden de ataque.

"Yo venía paseando a mi perrito frente a mi casa y ella estaba del otro lado de la vereda amenazando a otro vecino, y le dice 'la próxima vez te va a pasar esto', y suelta al animal dándole la orden que nos ataque. Me desgarró toda una mano y a mi pichicho lo lastimó por todos lados. Casi pierde una pata y lo tuvieron que operar. Encima, mientras pasaba, se iba riéndose" relató la joven.

Además, Carolina confesó que "en un momento le digo que pare al perro y me dice 'no no, dejalo un ratito más que capaz te lo suelta y ya está muerto, ¿para qué lo querés?'".

Luego del hecho, la víctima destacó que "los vecinos que vieron la situación se acercaron para ayudarme. La ambulancia nunca llegó y tuve que trasladarme con mi mascota para que lo atendieran de urgencia. La policía me tomó la denuncia pero no quiere hacer nada porque dicen que es lesión por objeto".