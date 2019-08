Declaró el hombre al que le cortaron el pene: "Fue una venganza"

Este lunes comenzó en Córdoba el juicio contra la arquitecta Brenda Barattini (28), quien el 25 de noviembre de 2017 atacó a su pareja y le cortó los genitales con una tijera de podar.

En la primera jornada del juicio, la joven se abstuvo de declarar, pero el hombre al que atacó sí hizo uso de la palabra y aseguró que Barattini "lo quiso matar" y que la agresión "fue una venganza".

“Mi pito quedó distinto y mi mente ya no es la misma, cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Cambié porque alguien me mutiló, alguien me destrozó”, aseguró el hombre, que responde a las iniciales S. A. F.

Tras su declaración inicial, la fiscal le preguntó al hombre si podía tener relaciones tras la reconstrucción a la que fue sometido. "No puedo porque la cabeza no me deja. Siento que me quieren matar si tengo relaciones y el combo está ahí", se lamentó la víctima.

Según consigna La Voz, el hombre agregó que "cambió el tamaño" al referirse a su pene y contó que necesita tomar viagra para poder tener una erección tras la mutilación a la que fue sometido.

Según S.A.F., no sólo ha quedado afectada su parte física. El hombre dijo que también sufre una serie de secuelas psíquicas: estrés postraumático, ataques de pánico diarios, tristeza, evitación de actividades, estado de hiperactividad, incremento de los niveles de sobresalto, crisis de ansiedad, insomnio, dificultades de reconocimiento.

Barattini está acusada por lesiones gravísimas por el vínculo y alevosía. Con respecto a la noche del ataque, el hombre recordó que la joven lo indujo a un "jueguito" y fue cuando lo atacó en venganza porque "quería algo más en la relación".

“Me gritó varias veces: ‘Morite, hijo de puta’. Me estaba desangrando, quería huir y no me dejaba salir”, agregó el hombre, lo cual podría agravar la imputación de la acusada, ya que podría ser condenada por tentativa de homicidio.

Barattini, por su parte, se abstuvo de declarar y dijo: “Por consejo de mis abogados, voy a declarar en la próxima audiencia”.