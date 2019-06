Roberto Javier Céspedes tiene 18 años y se entregó junto a su novio, Leonel Iván Martínez (20), tras confesar el asesinato del diácono Guillermo Luquin (52), cometido el sábado a la noche en su casa de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Antes de entregarse, Céspedes grabó un video en el que dio detalles del crimen y explicó por qué lo hizo. "Quiso obligarme a tener relaciones", asegura el joven en el video.

"Hola, me llamo Roberto Javier Céspedes, hablo por el caso de Luquin, Guillermo... Esto empezó cuando yo tenía unos 15 años...", comienza el relato del joven.

El video de la confesión dura 7 minutos y 38 segundos. Sobre el final, Céspedes cuenta que habló con su familia y que decidió entregarse. En un momento muestra sus manos y afirma: "Estas son mordeduras, signos de lucha... Acá me quiso clavar con el cuchillo (muestra una de sus muñecas) y no pudo. Y bueno, eso...".

El diácono Guillermo Luquin tenía 52 años y vivía solo en su casa de Lomas de Zamora. Fue encontrado asesinado el domingo, con golpes en la cabeza y cinco puñaladas.

A continuación la transcripción completa de la confesión del joven:

"Hola, me llamo Roberto Javier Céspedes, hablo por el caso Luquin, de Guillermo, el diácono asesinado en Bombero Ariño 829. Empezó esto más o menos cuando yo tenía 15 años. Cuando me iba para el colegio, el diácono se acercaba cada vez que yo salía de mi casa, acosándome, preguntándome si necesitaba algo, si quería ir a tomar un café, si quería que me saque del colegio... yo siempre le decía que no, pensando que me quería preguntar una dirección porque no suelo acercarme a coches que no conozco".

"El chabón seguía insistiendo en que quería tener algo conmigo, me pasó su número. Me dijo que se llamaba Guillermo, que trabajaba en el Banco Provincia, que si tenía alguna dudita o un trámite, que recurra a él. Me dijo que anote su número, a lo que yo le dije que no, que no necesitaba anotar su número, que realmente no me interesaba".

"Esto lo hablo más que nada por si me quieren hundir, pero yo me estoy entregando voluntariamente a declarar, como corresponde, como toda persona que se tiene que hacer cargo de lo que hizo".

"La noche del sábado el chabón me contactó por Telegram, nos invitó a que tuviéramos una charla con él, que tomemos una Coca, que comamos algo porque se sentía muy solo. Yo estaba con mi pareja, le conté a él que tenía novio, que tenía una pareja, que si en todo caso le molestaba que yo acudiera a la reunión, a la charla con él, a lo que me dijo que no, que no había ningún tipo de problema".

"Llegamos a eso de las 11.57 (de la noche), nos recibió Guillermo, abrió la puerta, entramos al living, nos ofreció una Coca, una gaseosa, tomamos, más que nada yo, mi pareja no tomó. Bueno, entré hablando, me preguntó cómo estábamos, cómo nos fue en la semana, 'estamos bien', le preguntamos a él como le fue y nos dijo que estaba bien".

"Nos dijo que tenía unos cuadros en la habitación de él, que si los queríamos ver, le dijimos que sí, que no había ningún tipo de problema, mi novio va al baño y yo voy con él hacia la habitación, donde me muestra los cuadros".

"Bueno, mientras tanto la gaseosa quedó en la mesa, yo tomé, cuando mi novio se va al baño le digo 'Guille, esperá acá, que voy a tomar más Coca', me dice 'bueno, dale'".

"Cuando termino de tomar la Coca, me llevo la copa y la recuesto en la punta del mueble. Cuando estoy entrando a la habitación lo encuentro a Guillermo que se estaba masturbando en la cama, con todo el cuerpo desnudo, a lo cual le digo que lo que estaba haciendo era una falta de respeto, que no era lo acordado, porque nosotros habíamos acordado comer una pizza, tomar un café o una Coca y charlar".

"Él más que nada nos quería meter en su religión, de diácono o no sé qué, nos quería llevar por esa parte... le dijimos que nos interesaba el tema, que nos interesaba saber de Dios, después de que le digo que lo que había hecho era una falta de respeto, que esto, que lo otro, se sintió ofendido y empezó a forcejear conmigo, como para obligarme a tener relaciones con él, me empuja contra la cama, me baja el pantalón y me mete el dedo en la cola".

"Cuando me mete lo que es el dedo en la cola, sale mi novio del baño, porque escucha ruidos, estaba forcejeando conmigo Guillermo, él me quiso defender, empujándolo como para sacarlo de encima, no pudimos, a todo esto Guillermo tenía un cuchillo en la mano, él estaba posado encima mío, cuando voy a querer sacarle la cabeza, porque me quería chupar el cuello, el chabón me muerde (muestra el dedo índice de la mano derecha lastimado) lo ve mi novio, lo empujó, lo quiso sacar de encima mío, no pudimos".

"Obviamente entre los dos lo tuvimos que sacar, él me quiso clavar un cuchillo, cuando se da vuelta para ver qué era lo que había pasado, que mi novio lo había empujado, para sacarlo de encima, ahí fue cuando forcejeamos con el cuchillo que tenía él".

"Él me lo quería clavar a mí, entonces yo lo tomé por la muñeca y con la misma mano de él, y mi mano sobre su puño, se lo llevé hacia el lado de la carótida".

"Obviamente hubo indicios de forcejeo y de lucha en la habitación, él obviamente para tratar de salvar su vida, obviamente que yo y mi novio para hacer lo mismo".

"El chabón siempre sacando el tema de la religión, nos hacía preguntas sexuales como por ejemplo si nos gustaría un trío, si nos gustaría estar con una persona mayor de edad, mayor que nosotros, a lo que nosotros siempre contestábamos que no y evadíamos el tema con otro tema, como por ejemplo, qué sé yo, 'cómo te va en tu trabajo', que él nos había contado que trabajaba en el banco".

"Pasó eso, nos retiramos, obviamente ensangrentados, yo me dirijo para el lado de mi casa, salí, la puerta con la llave del lado de adentro salimos por Bombero Ariño hacia Allemandri, de Allemandri a Zeballos, y de Cevallos a 14 de Julio para el lado de mi casa".

"Nos fuimos para mi casa, estábamos con miedo, no le queríamos contar a mi mamá, tuve que saltar el techo de mi casa, nos bañamos en mi casa, pasaron una hora o dos horas hasta que le contamos a mi mamá, mediante mi hermana nos ayudaron para hacer lo correcto que es esto, lo que estoy haciendo ahora".

"Me voy a entregar a la Justicia, como corresponde, y a hacerme cargo de lo que sea, así que eso es todo", termina su relato el joven.

Luego muestra sus lesiones en las manos y dice: "Estas son mis heridas, los signos de lucha, estas son mordeduras, raspaduras con el cuchillo, acá me mordió con los dientes, acá me quiso clavar el cuchillo también, no pudo, y bueno, eso".

Los detenidos quedaron alojados en la comisaría 8° de Villa Galicia. Se espera que sean indagados en las próximas horas. La clave para identificar a los sospechosos fue una huella digital que los peritos de la Delegación Lomas de Zamora y Casos Especiales de la Superintendencia de Policía Científica levantaron de una de las dos copas de vidrio que fueron halladas en la mesa de la cocina junto a una gaseosa.