Condena a Fabbro: la madre de la víctima aseguró que "sólo da tranquilidad para mi hija"

"Esto es muy duro para toda la familia porque es algo que no debería ser concebido. Nos pone tranquilos pero acá no hay alegría, sólo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque mi hija no merecía lo que le hicieron", dijo Jéssica a la salida de Tribunales. El futbolista fue condenado a 14 años de cárcel por abuso sexual.