Ocho ex jefes policiales comenzarán a ser juzgados hoy en La Plata, acusados de armar una red de recaudación y distribución de dinero de procedencia ilegal dentro de la fuerza.

El debate comenzará a las 9 en los tribunales platenses situados en las calles 8 y 57 y estará a cargo del Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata.

Los acusados son el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; del ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y del ex jede de calle, oficial Ariel René Huck.

Además serán juzgados el jefe de la comisaría segunda de Barrio Norte, Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

En la causa también estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, buscarán establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en la causa que se originó con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1 de abril de 2016.

Durante la instrucción del expediente, las sospechas de los investigadores apuntaron a que ese dinero procedía del pedido de coimas que los altos oficiales hacían a los encargados de llevar adelante maniobras de juego clandestino, prostitución y narcotráfico, entre otros delitos.