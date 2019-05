Calificá la actuación policial en este caso ocurrido en el Lago del Parque

El hombre iba y venía por la vera inclinada del Lago del PArque este domingo, jugueteando con su bicicleta en zig zag. Su divertimento se volvió rápidamente en entretenimiento para mucha gente que había concurrido a aprovechar las horas de Sol, a pesar de las bajar temperaturas. Sin embargo, su actuación fue cortada de cuajo por un móvil policial. Se bajó un uniformado y le pidió tajantemente que cesara. "En primer lugar -le dijo- esto no es una bicisenda y le puede causar daño a otras personas. Pero además, usted mismo puede caerse al lago y no tenemos aquí previsto con qué sacarlo rápidamente. Por eso le pedimos que no lo haga más".

Si bien no era un niño, pronto llegó su padre, también en bicicleta y mientras el "desacatado" se perdía por los senderos del parque con su reprimenda a cuestas, el padre pidió una explicación. Le dieron la misma y le avisaron que él tampoco estaba andando con su bici por la bicisenda, sino por el área peatonal.

Alguna gente reaccionó en contra y otra a favor. Calificá vos cómo actuó el hombre de la Ley: